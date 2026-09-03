Feriado y fin de semana largo de 4 días en septiembre: a qué estudiantes de una localidad de Buenos Aires beneficia + Agregar ámbito en









Dos asuetos consecutivos van a alterar el calendario escolar y permitirán que algunos alumnos bonaerenses tengan una semana escolar de tan solo 3 días.

El calendario escolar tendrá modificaciones durante el noveno mes del año. Magnific

Septiembre 2026 llega con una sorpresa para los estudiantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Un feriado especial se va a combinar con una fecha importante del calendario educativo y dará lugar a un fin de semana extra largo para que los chicos descansen y disfruten.

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Cabe recalcar que el beneficio no alcanzará a todos los alumnos bonaerenses, ya que una de las jornadas está relacionada exclusivamente con un municipio. Para quienes estén comprendidos, el descanso va a empezar el jueves y se va a extender hasta el domingo.

Septiembre tendrá varias fechas especiales para los estudiantes. Magnific Aniversario de Lomas de Zamora y Día del Maestro: el motivo del descanso de cuatro días El jueves 10 de septiembre se conmemora el aniversario fundacional de Lomas de Zamora, partido creado el 10 de septiembre de 1861. La fecha forma parte de las celebraciones propias del distrito y puede modificar el funcionamiento habitual de distintas actividades locales. En el caso de las instituciones educativas alcanzadas, permitirá que los estudiantes empiecen antes su descanso.

A esto se suma el hecho de que el viernes 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Tradicionalmente, en esta fecha no hay clases, razón por la que este año se darán cuatro días consecutivos sin actividad escolar para los alumnos comprendidos por la medida.

Algunos alumnos podrán disfrutar de un descanso extendido. Magnific El calendario completo del descanso: del jueves 10 al domingo 13 de septiembre Para los estudiantes alcanzados, la pausa va a quedar conformada de la siguiente manera:

Jueves 10 de septiembre: feriado local por el aniversario de Lomas de Zamora

feriado local por el aniversario de Lomas de Zamora Viernes 11 de septiembre: Día del Maestro y suspensión de clases

Día del Maestro y suspensión de clases Sábado 12 de septiembre: fin de semana

fin de semana Domingo 13 de septiembre: fin de semana De esta manera, los alumnos podrán sumar cuatro días consecutivos sin clases, antes de tener que volver a las aulas. En otros municipios de la provincia, el jueves 10 no va a tener el mismo tratamiento. El calendario de cada establecimiento va a depender de las disposiciones correspondientes a su distrito. Los asuetos locales no alcanzan a toda la provincia. Magnific Feriados locales de septiembre en los municipios bonaerenses Septiembre también va a contar con otras fechas especiales dentro de la provincia de Buenos Aires. Se trata principalmente de aniversarios fundacionales y otras celebraciones propias de los diferentes municipios. Entre las jornadas previstas aparecen: 9 de septiembre: San Fernando

San Fernando 10 de septiembre: Lomas de Zamora

Lomas de Zamora 24 de septiembre: distintas localidades bonaerenses

distintas localidades bonaerenses 30 de septiembre: Almirante Brown Todas estas fechas tienen alcance local, por lo que no implican automáticamente un día libre para el resto de la provincia o el país. Antes de organizar actividades o asumir que se suspenden las clases clases, cada familia deberá revisar las disposiciones de su municipio y de la institución educativa correspondiente.