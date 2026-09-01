Feriados 2027: cómo aprovechar un descanso de 9 días en marzo + Agregar ámbito en









El año que viene Semana Santa caerá en una fecha clave para viajar, sin tener que pedir vacaciones en el trabajo.

El 2027 te espera con un fin de semana tan largo, que se va a sentir como unas vacaciones. Magnific

Los feriados suelen ser una oportunidad para cortar con la rutina, planificar una escapada o sumarle días al fin de semana. En los primeros meses del 2027, la manera en la que coincide una serie de fechas importantes va a generar una oportunidad perfecta para gozar de unas mini vacaciones.

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La fecha clave va a caer en marzo, cuando un asueto nacional va a coincidir justo con Semana Santa. Aquellos que quieran disfrutar al máximo de esa coincidencia pueden pedirse tan solo solo dos días libres en el trabajo, para tener nueve días consecutivos sin obligaciones.

En 2027, varias fechas importantes se van a poder combinar. Freepik Un súper fin de semana largo producto de la combinación con Semana Santa La oportunidad empieza el sábado 20 de marzo de 2027 y puede extenderse hasta el domingo 28. Para conseguir los nueve días consecutivos, va a ser necesario solicitar vacaciones únicamente el lunes 22 y martes 23 de marzo. El calendario quedaría armado de esta manera:

Sábado 20 de marzo: fin de semana

Domingo 21 de marzo: fin de semana

Lunes 22 de marzo: día de vacaciones

Martes 23 de marzo: día de vacaciones

Miércoles 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo

Sábado 27 de marzo: fin de semana

Domingo 28 de marzo: fin de semana Esta coincidencia abre la posibilidad de gozar de 9 días libres. Magnific Fechas clave para solicitar vacaciones y maximizar los días libres Los días que hay que marcar especialmente son el 22 y 23 de marzo de 2027. Al pedir ambas fechas, el descanso va a empezar durante el fin de semana anterior y va a seguir hasta después de Semana Santa, ya que el miércoles 24 corta la semana laboral inmediatamente antes del Jueves y Viernes Santo.

De esta manera, solo tenés que gastar dos días de tus vacaciones para conseguir nueve jornadas consecutivas, algo que no se da muy seguido. Para quienes ya estén pensando en organizar el próximo año, pueden anticipar el pedido para conseguir disponibilidad en vuelos, alojamientos y otros servicios turísticos antes de que aumente la demanda.

El fin de semana de nueve días de 2027 que va a ser perfecto para viajar. Pexels Mejores destinos nacionales e internacionales para una escapada larga El hecho de gozar de nueve días libres abre la posibilidad a planificar ese viaje que tanto estabas esperando. Dentro de Argentina, se puede pensar en recorridos más extensos o con varios destinos en un mismo viaje. Para esto, las opciones como Patagonia, el Noroeste argentino, Cuyo o el Litoral pueden ser perfectas. También está la posibilidad de salir del país, con nueve jornadas disponibles, los destinos limítrofes como Brasil, Uruguay o Chile se pueden aprovechar sin problemas para desconectarse completamente de la rutina. Para viajes internacionales más largos se debería tener en cuenta cuanto tiempo lleva el traslado, pero también son una buena opción.