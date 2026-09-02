Cuánto falta para el próximo feriado nacional de 2026 y cuándo cae + Agregar ámbito en









Octubre traerá una nueva oportunidad de descanso para todo el país, según el esquema dispuesto por el Gobierno nacional.

El próximo feriado nacional de 2026 permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días. Magnific

El calendario de feriados oficiales de Argentina comienza su recta final. Para aquellos que planifican escapadas o solamente buscan cortar con la rutina, la cuenta regresiva hacia el próximo fin de semana largo ya está en marcha con una fecha clave en octubre. Todo el territorio nacional podrá disfrutar de un descanso extendido.

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Resta un margen de pocas semanas para alcanzar el siguiente feriado nacional establecido por el cronograma oficial. La jornada caerá el lunes 12 de octubre que conmemora el Día de la Raza. Esta fecha se combinará con el sábado y el domingo previos para conformar un período de descanso prolongado de tres días que impactará en el turismo interno y en la actividad comercial.

Depositphotos 12 de octubre, Día de la Raza La conmemoración evoca el 12 de octubre de 1492, fecha en que la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegó a las costas de la isla Guanahaní. El acontecimiento inició el contacto entre el continente europeo y el americano, transformando las dinámicas culturales, lingüísticas y políticas de ambos hemisferios.

En Argentina, la jornada fue declarada fiesta nacional en 1917 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, tras una iniciativa impulsada en 1913 por la Unión Ibero-Americana para afianzar los lazos entre España y las naciones hispanoamericanas.

La denominación del feriado atravesó varias transformaciones a lo largo de los años. En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se pasó a llamar Día del Respeto a la Diversidad Cultural mediante el Decreto 1584/2010.

Sin embargo, desde 2025, la gestión de Javier Milei resolvió retomar el uso de la denominación histórica Día de la Raza en los documentos del calendario oficial. Calendario de feriados 2026 en Argentina Feriados inamovibles restantes Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables restantes Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la raza

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables restantes Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

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