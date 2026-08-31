Si bien no hay ningún feriado nacional previsto para inicios de septiembre, algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un día especial durante la primera semana del mes. La medida se debe a una celebración local y va a tener efecto únicamente dentro de un distrito determinado.
Por qué es feriado el 1 de septiembre en Buenos Aires y a quiénes afectará
Una localidad bonaerense va a arrancar el mes con una jornada especial por su aniversario, pero el beneficio no va a alcanzar a todos los trabajadores.
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Cabe recalcar que el descanso tampoco alcanzará por igual a todos los sectores, ya que mientras algunos trabajadores estarán incluidos de manera directa, otros van a depender de la decisión de sus empleadores para saber si podrán sumarse a la fecha conmemorativa.
Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2026
El martes 1 de septiembre de 2026 será feriado local en Hilario Ascasubi, localidad perteneciente al partido bonaerense de Villarino, debido a la celebración de un nuevo aniversario fundacional. La historia del pueblo se remonta al 1 de septiembre de 1912, cuando quedó habilitada la estación ferroviaria que dio origen a la localidad. Actualmente cuenta con 4.000 habitantes.
Su nombre recuerda a Hilario Ascasubi, escritor, periodista y poeta argentino reconocido especialmente por su vínculo con la literatura gauchesca. La medida tiene carácter exclusivamente local, por lo que su aplicación obligatoria alcanzará a quienes trabajen dentro de la administración pública local y a los empleados del Banco Provincia. En cambio, para comercios, industrias y otras actividades privadas, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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