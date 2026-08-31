Por qué es feriado el 1 de septiembre en Buenos Aires y a quiénes afectará + Agregar ámbito en









Una localidad bonaerense va a arrancar el mes con una jornada especial por su aniversario, pero el beneficio no va a alcanzar a todos los trabajadores.

Septiembre llega con una sorpresa para varios bonaerenses. Magnific

Si bien no hay ningún feriado nacional previsto para inicios de septiembre, algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un día especial durante la primera semana del mes. La medida se debe a una celebración local y va a tener efecto únicamente dentro de un distrito determinado.

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Cabe recalcar que el descanso tampoco alcanzará por igual a todos los sectores, ya que mientras algunos trabajadores estarán incluidos de manera directa, otros van a depender de la decisión de sus empleadores para saber si podrán sumarse a la fecha conmemorativa.

Los vecinos de esta localidad bonaerense gozarán de un feriado único. Magnific Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2026 El martes 1 de septiembre de 2026 será feriado local en Hilario Ascasubi, localidad perteneciente al partido bonaerense de Villarino, debido a la celebración de un nuevo aniversario fundacional. La historia del pueblo se remonta al 1 de septiembre de 1912, cuando quedó habilitada la estación ferroviaria que dio origen a la localidad. Actualmente cuenta con 4.000 habitantes.

Su nombre recuerda a Hilario Ascasubi, escritor, periodista y poeta argentino reconocido especialmente por su vínculo con la literatura gauchesca. La medida tiene carácter exclusivamente local, por lo que su aplicación obligatoria alcanzará a quienes trabajen dentro de la administración pública local y a los empleados del Banco Provincia. En cambio, para comercios, industrias y otras actividades privadas, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Algunos bonaerenses comenzarán septiembre con una buena noticia. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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