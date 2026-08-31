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31 de agosto 2026 - 10:00

Por qué es feriado el 1 de septiembre en Buenos Aires y a quiénes afectará

Una localidad bonaerense va a arrancar el mes con una jornada especial por su aniversario, pero el beneficio no va a alcanzar a todos los trabajadores.

Septiembre llega con una sorpresa para varios bonaerenses.

Septiembre llega con una sorpresa para varios bonaerenses.

Magnific

Si bien no hay ningún feriado nacional previsto para inicios de septiembre, algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un día especial durante la primera semana del mes. La medida se debe a una celebración local y va a tener efecto únicamente dentro de un distrito determinado.

Cabe recalcar que el descanso tampoco alcanzará por igual a todos los sectores, ya que mientras algunos trabajadores estarán incluidos de manera directa, otros van a depender de la decisión de sus empleadores para saber si podrán sumarse a la fecha conmemorativa.

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Los vecinos de esta localidad bonaerense gozarán de un feriado único.

Los vecinos de esta localidad bonaerense gozarán de un feriado único.

Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2026

El martes 1 de septiembre de 2026 será feriado local en Hilario Ascasubi, localidad perteneciente al partido bonaerense de Villarino, debido a la celebración de un nuevo aniversario fundacional. La historia del pueblo se remonta al 1 de septiembre de 1912, cuando quedó habilitada la estación ferroviaria que dio origen a la localidad. Actualmente cuenta con 4.000 habitantes.

Su nombre recuerda a Hilario Ascasubi, escritor, periodista y poeta argentino reconocido especialmente por su vínculo con la literatura gauchesca. La medida tiene carácter exclusivamente local, por lo que su aplicación obligatoria alcanzará a quienes trabajen dentro de la administración pública local y a los empleados del Banco Provincia. En cambio, para comercios, industrias y otras actividades privadas, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Algunos bonaerenses comenzarán septiembre con una buena noticia.

Algunos bonaerenses comenzarán septiembre con una buena noticia.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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