Vacaciones 2026: las multas por exceso de velocidad pueden superar los 2 millones de pesos en Argentina + Seguir en









Conocé los valores establecidos según cada provincia de acuerdo a las distintas infracciones de tránsito.

En provincias cómo Mendoza, tomar mate al volante es motivo de sanción por parte de la provincia.

Inicia la temporada de verano y, como todos los años, las rutas se llenan con el turismo en los recambios de semana y quincena. En este marco, no todos respetan los límites de velocidad, aun cuando se trata de una de las conductas que más accidentes genera durante la temporada alta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El exceso de velocidad es una infracción administrativa y un factor determinante en la gravedad de los siniestros viales. Aunque la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece criterios comunes, cada provincia define cómo sanciona este tipo de faltas. Esa combinación de controles, sanciones y normas locales busca desalentar una práctica peligrosa.

multas de tránsito NA Qué provincias aplican las sanciones más duras por velocidad El esquema de sanciones por exceso de velocidad no es uniforme en todo el país. Si bien la normativa nacional define los límites y clasifica las infracciones, cada provincia establece sus propios valores, criterios de gravedad y mecanismos de actualización.

Provincia de Buenos Aires Es la jurisdicción con las sanciones más elevadas

Mínimo aproximado: $271.000

Máximo: puede superar los $1,8 millones según cuántos kilómetros por hora se exceda del límite.

según cuántos kilómetros por hora se exceda del límite. Las multas se calculan en Unidades Fijas atadas al precio de la nafta premium, lo que provoca actualizaciones frecuentes. Córdoba En zonas urbanas, las multas oscilan entre $53.000 y $323.000

y En rutas provinciales, el exceso de velocidad se considera una infracción muy grave, con sanciones que pueden superar los $370.000

Impacto directo en los puntos de la licencia Santa Fe Aplica un sistema escalonado según el nivel de exceso

Superar el límite entre 20 y 40 km/h implica sanciones que rondan los $180.000 , con aumentos importantes en zonas urbanas sensibles

implica sanciones que rondan los , con aumentos importantes en zonas urbanas sensibles En infracciones graves, los montos pueden escalar a cifras millonarias Entre Ríos Conductores reportan multas cercanas a los $200.000 o más en rutas provinciales y nacionales

o más en rutas provinciales y nacionales Los valores dependen del tramo y del grado de exceso

No hay tabla oficial de valores

Temas multa