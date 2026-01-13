Inicia la temporada de verano y, como todos los años, las rutas se llenan con el turismo en los recambios de semana y quincena. En este marco, no todos respetan los límites de velocidad, aun cuando se trata de una de las conductas que más accidentes genera durante la temporada alta.
Vacaciones 2026: las multas por exceso de velocidad pueden superar los 2 millones de pesos en Argentina
Conocé los valores establecidos según cada provincia de acuerdo a las distintas infracciones de tránsito.
El exceso de velocidad es una infracción administrativa y un factor determinante en la gravedad de los siniestros viales. Aunque la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece criterios comunes, cada provincia define cómo sanciona este tipo de faltas. Esa combinación de controles, sanciones y normas locales busca desalentar una práctica peligrosa.
Qué provincias aplican las sanciones más duras por velocidad
El esquema de sanciones por exceso de velocidad no es uniforme en todo el país. Si bien la normativa nacional define los límites y clasifica las infracciones, cada provincia establece sus propios valores, criterios de gravedad y mecanismos de actualización.
Provincia de Buenos Aires
- Es la jurisdicción con las sanciones más elevadas
- Mínimo aproximado: $271.000
- Máximo: puede superar los $1,8 millones según cuántos kilómetros por hora se exceda del límite.
- Las multas se calculan en Unidades Fijas atadas al precio de la nafta premium, lo que provoca actualizaciones frecuentes.
Córdoba
- En zonas urbanas, las multas oscilan entre $53.000 y $323.000
- En rutas provinciales, el exceso de velocidad se considera una infracción muy grave, con sanciones que pueden superar los $370.000
- Impacto directo en los puntos de la licencia
Santa Fe
- Aplica un sistema escalonado según el nivel de exceso
- Superar el límite entre 20 y 40 km/h implica sanciones que rondan los $180.000, con aumentos importantes en zonas urbanas sensibles
- En infracciones graves, los montos pueden escalar a cifras millonarias
Entre Ríos
- Conductores reportan multas cercanas a los $200.000 o más en rutas provinciales y nacionales
- Los valores dependen del tramo y del grado de exceso
- No hay tabla oficial de valores
