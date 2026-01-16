Multas récord en Mendoza: cuánto deberán pagar los infractores desde enero de 2026 + Seguir en









Gracias a la nueva Ley Impositiva Provincial, las multas para los conductores mendocinos contarán con un ajuste considerable.

Todas las infracciones, ya sean leves, graves o gravísimas, tendrán un aumento.

El comienzo de 2026 trajo ajustes para los conductores mendocinos y aquellos que piensan vacacionar en la provincia de Mendoza. Desde el 1 de enero, entró en vigencia la nueva Ley Impositiva Provincial, que cambia el valor de la Unidad Fiscal (UF), que se conoce como el parámetro central para calcular multas de tránsito, estadías en playas de secuestro vehicular y los montos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue aprobada por la Legislatura de Mendoza y busca evitar los crecientes accidentes viales. Además, impactará de manera directa en todas las sanciones contempladas dentro de la Ley de Tránsito N°9024, y redefinirá las tarifas que regirán durante todo este año.

El Ministerio de Transporte realiza controles en las rutas en el marco del Operativo de Sol a Sol.jpeg Los nuevos valores de las multas de tránsito en Mendoza Gracias a la nueva escala vigente desde enero de 2026, todas las infracciones, ya sean leves, graves o gravísimas, tendrán un aumento proporcional, al igual que las sanciones por alcoholemia y falta de RTO.

Por un lado, las infracciones leves, equivalentes a 100 UF, tendrán un costo de $50.000. En esta categoría se contemplan faltas como circular sin luces bajas, estacionar en doble fila o en lugares no habilitados, y no contar con la RTO al día.

Las infracciones graves, fijadas en 700 UF, alcanzarán un valor de $350.000. En este grupo se incluyen conductas como efectuar maniobras riesgosas, circular en zigzag, realizar giros en U en zonas no permitidas o estacionar sobre la banquina.

Por último, las infracciones gravísimas, penadas con 1.000 UF, llegarán a los $500.000. Dentro de esta categoría se incluyen faltas como conducir sin licencia o sin seguro obligatorio, no utilizar el cinturón de seguridad, usar el teléfono celular al volante o incluso tomar mate mientras se maneja. Si se acumulan varias infracciones en un mismo momento, el monto de las multas puede alcanzar hasta los $750.000. El costo de la Revisión Técnica Obligatoria El incremento de la Unidad Fiscal también tendrá impacto directo en el costo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que aplicará una suba inicial del 19%. Además, la normativa incorpora un sistema de actualización automática vinculado al valor del litro de nafta súper en las estaciones del Automóvil Club Argentino de la Ciudad de Mendoza. Con este nuevo esquema, la RTO pasará a costar $17.500 para motos de hasta 300 cc, $32.000 para motos de mayor cilindrada, $46.500 para autos, $51.400 para camionetas y $63.500 para camiones, a lo que se deberá sumar el IVA correspondiente. Circular sin la revisión al día podrá derivar en sanciones de hasta $50.000, lo que refuerza la importancia de cumplir con el trámite en tiempo y forma.

Temas multa