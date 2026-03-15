Tragedia en Brasil: tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal mientras viajaban hacia Misiones

El accidente ocurrió en una ruta de Río Grande do Sul. Las víctimas eran oriundas de Campo Grande, Misiones, y vivían desde hacía cuatro años en Brasil.

El choque frontal ocurrió en la ruta ERS-324, en el tramo que conecta Casca y Vila Maria, en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

Tres jóvenes argentinos murieron el viernes por la noche en un choque frontal ocurrido sobre la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. El Volkswagen Fox en el que viajaban impactó contra un Ford Focus luego de intentar realizar un adelantamiento en el tramo que conecta las localidades de Casca y Vila Maria.

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Las víctimas fueron identificadas como Lautaro Daniel Mattive , de 17 años; Jonathan Gabriel Hubscher , de 22; y Jennifer Celeste Prosin , también de 22. Los tres eran oriundos de Campo Grande, en la provincia argentina de Misiones, y vivían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años.

El siniestro vial se produjo cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban los tres jóvenes intentó sobrepasar a otro vehículo en la ruta. En ese momento terminó impactando de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió en un tramo de la ERS-324 que une las localidades de Casca y Vila Maria. La violencia del choque provocó la muerte de los tres ocupantes del Volkswagen Fox en el lugar.

El conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, sufrió heridas de gravedad como consecuencia del impacto. Personal del servicio de emergencias lo asistió en el lugar del accidente antes de trasladarlo a un hospital de la región , donde permanecía internado hasta la mañana del sábado.

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Quiénes eran las víctimas del accidente

Según informó el medio misionero Primera Edición, los tres jóvenes eran originarios de Campo Grande, Misiones, pero residían en Brasil desde hacía alrededor de cuatro años.

De acuerdo con allegados citados por ese medio, en el momento del accidente se dirigían hacia la provincia argentina para visitar a sus familiares.

El Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca precisó además que Mattive y Hubscher eran hermanos. La mujer que viajaba con ellos, Jennifer Celeste Prosin, era la pareja del conductor del Volkswagen Fox.

La investigación y el traslado de los cuerpos

Tras el siniestro, los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Passo Fundo, donde se realizaron los procedimientos correspondientes antes de ser liberados.

Según informó Primera Edición, los restos serán velados en la Capilla Municipal de Casca antes de ser trasladados.

La investigación del accidente quedó a cargo de la Policía Civil de Brasil, que busca determinar mediante peritajes las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque frontal en la ruta ERS-324. Las autoridades intentan establecer la secuencia precisa de la maniobra de adelantamiento y las condiciones en las que se produjo el impacto entre ambos vehículos.