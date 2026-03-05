SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de marzo 2026 - 07:20

Choque de camiones, muerte y colapso en la ruta 9: grave accidente genera complicaciones al tránsito y hay filas de vehículos de más de un kilómetro

Dos incidentes ocasionaron un fallecimiento y un herido. Ocurrieron a la altura de los kilómetros 149 y 150 de la ruta 9.

Así quedaron los camiones tras el fuerte impacto 

Un choque de alcance múltiple entre camiones causó un muerto y obligó a cerrar la ruta 9 a la altura de Baradero y Zárate. Las autoridades desvían el hacia ruta provincial 191.

De acuerdo con información difundida, el primero de los incidentes se produjo cuando cuatro camiones colisionaron por causas que aún se investigan. Minutos después, a pocos metros de ese lugar, otros dos transportes de carga protagonizaron un segundo impacto.

Informate más

Caos vehicular y demoras en plena madrugada

La sucesión de choques generó un fuerte trastorno en la circulación, especialmente para quienes transitaban desde Rosario hacia Buenos Aires. Las demoras superaron las dos horas, debido a la magnitud de los vehículos involucrados y al despliegue de los servicios de emergencia.

Personal policial, equipos de rescate y agentes viales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y retirar los camiones siniestrados.

camiones
Mientras continúan las tareas en el sector, las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y optar por caminos alternativos hasta que se restablezca completamente la circulación.

Las causas de los accidentes están siendo analizadas por los peritos para determinar qué originó la cadena de colisiones en este transitado corredor vial del país.

