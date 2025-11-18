Tragedia en Flores: un bebé cayó por el hueco de un ascensor y murió + Seguir en









El niño falleció en el Hospital Teodoro Álvarez, y se investiga si el ascensor presentó fallas o si otro menor abrió la puerta antes de tiempo, provocando la fatal caída.

Un niño de 1 año y 8 meses cayó desde un octavo piso al vació, en el barrio porteño de Flores.

Un bebé de un año y cuatro meses murió tras caer por el hueco del ascensor en Flores. El trágico suceso ocurrió pasado el mediodía de este martes, en el inmueble ubicado en Avellaneda al 2400. El accidente se habría producido por una falla en la puerta del ascensor, según informaron las primeras investigaciones, aunque otra hipótesis sugiere que otro menor abrió la puerta del elevador antes de tiempo, lo que habría provocado la caída.

Luego del accidente, se hizo presente en el lugar una ambulancia cuyos profesionales le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Más tarde, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Teodoro Álvarez, donde finalmente falleció. El diagnóstico fue politraumatismos y un paro cardíaco.

Un hecho que conmueve a la Comunidad Judía Por otro lado, al tratarse de una familia que forma parte de la Colectividad Judía, el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió un sentido mensaje:

“Hoy es un día de profunda tristeza para la comunidad judía del barrio de Flores, por el trágico fallecimiento de Akiva Dabbah, un pequeño niño de un año y ocho meses. En estos momentos de tanto dolor, abrazamos a su padre Rafael y a su madre Denise. Agradecemos a las autoridades policiales, servicios de salud, la fiscalía y la morgue de la Ciudad, por la actuación comprensiva y de acompañamiento. Rezamos por la elevación de su alma y para que todos sus seres queridos puedan encontrar consuelo”.

