Tragedia en Parque Patricios: fue a trabajar, descubrió un robo en su empresa y murió al descompensarse

Un hombre de unos 70 años murió al ingresar a su empresa y descubrir que había sido asaltada por cuatro delincuentes que lograron escapar.

La fábrica donde ocurrió el robo.

Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes por la mañana en Parque Patricios tras ingresar a su empresa, descubrir que había sido robada y descompensarse en el lugar. El hecho ocurrió en una distribuidora de productos siderúrgicos y paneles solares ubicada sobre Sánchez de Loria al 2000.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cerca de las 6 am, cuando al menos cuatro delincuentes irrumpieron en el galpón de la compañía Siltron, dedicada a la venta de elementos fotovoltaicos. Las cámaras de seguridad registraron que los asaltantes permanecieron varios minutos en el interior antes de escapar. Hasta el momento, continúan prófugos.

Casi una hora después, alrededor de las 7, un empleado y propietario del lugar llegó a la empresa. Al advertir que las puertas habían sido forzadas y que faltaban elementos, el hombre subió las escaleras hasta el primer piso, donde sufrió una descompensación repentina. Personal del SAME que acudió al lugar constató su fallecimiento.

EN VIVO https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/RFxFTYsZgV — C5N (@C5N) November 10, 2025 Los investigadores analizan las cámaras de seguridad Las grabaciones de seguridad, tanto internas como externas, son la principal fuente de análisis de los investigadores. En ellas se observa con claridad el ingreso de los delincuentes a las 6 y su salida minutos después. No hubo toma de rehenes ni enfrentamientos, ya que la empresa estaba vacía al momento del robo.

En un primer momento se había difundido la versión de una presunta toma de rehenes, pero desde la Policía de la Ciudad desmintieron esta hipótesis y confirmaron que “los atacantes se fueron del lugar minutos después de haber ingresado”.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría Vecinal 4B y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 34, que intenta determinar qué objetos fueron sustraídos y localizar a los responsables del asalto que terminó en tragedia.

