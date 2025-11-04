Caso Pablo Laurta: revelaron cómo mató y descuartizó al remisero Martín Palacio







Un informe judicial reconstruyó cómo el uruguayo asesinó al remisero Martín Palacio antes de viajar a Córdoba, donde mató a su expareja y a su exsuegra.

Pablo Laurta fue procesado por el asesinato y descuartizamiento del remisero Martín Palacio en Entre Ríos. ED

Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, asesinó y descuartizó al remisero Martín Palacio antes de viajar a Córdoba. Un nuevo informe judicial reveló la secuencia del crimen, su brutalidad y las maniobras que empleó para intentar borrar sus huellas.

El lunes 13 de octubre, la Policía de Entre Ríos encontró restos humanos desmembrados en la zona de Estación Yeruá. El cuerpo carecía de cabeza y brazos. El cráneo y otros huesos aparecieron recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió realizar la autopsia y establecer la mecánica del asesinato.

Martín Palacios femicidio 2 Un informe judicial determinó que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Según un informe preliminar difundido por Clarín, la víctima fue ejecutada con un disparo en la cabeza. El cráneo presentaba un agujero en la frente compatible con un balazo, y se hallaron restos de proyectiles que están siendo analizados.

El intento de ocultamiento Laurta habría descuartizado el cuerpo y distribuido los restos en dos lugares separados por más de 200 kilómetros. En una bolsa hallada junto a la ruta provincial 15, un vecino encontró huesos que corresponderían a un brazo y una mano, ya en avanzado estado de descomposición.

auto-incendiado-960x483 El auto de Martín Palacios había aparecido incendiado. Para borrar toda evidencia, el acusado abandonó el Toyota Corolla de Palacio en Córdoba y lo incendió. Aunque los peritos aseguran “en un 99%” que los restos pertenecen al remisero, la confirmación definitiva llegará con los resultados del ADN, que se esperan para la próxima semana.

El video donde se los ve a Pablo Laurta y Martín Palacios juntos Una grabación del 7 de octubre en Concordia, recolectada por Diario Río Uruguay, se convirtió en una pieza central. En ella, se ve a un hombre con rasgos similares a Pablo Rodríguez Laurta saludando a Palacios y colocando su equipaje en el baúl del Toyota Corolla blanco con techo negro. La tranquilidad y cercanía del encuentro sugieren que ambos se conocían o mantenían suficiente confianza para iniciar un viaje juntos. Pablo Laurta martin palacio Diario Río Uruguay “El auto de Palacios fue hallado incendiado en Córdoba, hecho confirmado por fuentes policiales y judiciales”, indicó un vocero oficial. La filmación fue puesta a disposición de los investigadores, quienes la analizan cuadro por cuadro para determinar con precisión la identidad del pasajero y reconstruir el trayecto completo del vehículo.

