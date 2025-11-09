Barracas: un motociclista murió al chocar contra un árbol a metros de su casa







El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, cuando un motociclista cayó sobre la calzada y fue hallado tendido con el casco colocado.

Así quedó la moto tras el accidente

Un trágico accidente sacudió este domingo por la mañana al barrio porteño de Barracas, donde un motociclista de 19 años murió tras impactar contra un árbol en la intersección de las calles Benito Quinquela Martín y Herrera. Una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del joven en el acto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, cuando el motociclista, que circulaba a bordo de una Keller 110, cayó sobre la calzada y fue hallado tendido con el casco colocado. Efectivos policiales también confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Barracas: un motociclista murió al chocar contra un árbol a metros de su casa La víctima, cuyo nombre no fue difundido oficialmente, “estaba a solo cuatro cuadras de su casa” y se dirigía hacia allí cuando ocurrió el accidente. Solo trascendió que era de nacionalidad venezolana.

moto-barracas Así quedó la moto sobre la calzada. La escena fue especialmente conmovedora, ya que la madre y el hermano del joven llegaron minutos después y, completamente desconsolados, permanecieron junto al cuerpo en medio de la intervención policial. Efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaban en el lugar junto con el Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), que asistía a los familiares de la víctima.

Sobre la calzada pudieron observarse marcas de impacto en dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el joven habría perdido el control de la moto antes del choque final.

Los investigadores revisan ahora las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del siniestro.

Temas Policiales

Tránsito