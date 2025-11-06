Una mujer fue baleada mientras navegaba por el río en Escobar y permanece internada en terapia intensiva

La víctima recibió un disparo en el tórax mientras navegaba con su familia y amigos por el arroyo Correntino. La Justicia investiga el hecho como tentativa de homicidio, pero aún no hay detenidos.

Una mujer de 43 años fue baleada en el pecho mientras navegaba por el arroyo Correntino , en el municipio bonaerense de Escobar , y permanece internada en el Sanatorio Otamendi , donde fue intervenida quirúrgicamente. El episodio ocurrió el domingo por la tarde, cuando la víctima viajaba junto a su marido y otras seis personas.

Según confirmaron fuentes judiciales, la causa fue caratulada como tentativa de homicidio y está a cargo de la UFI Nº 5 de Escobar , que intenta determinar desde dónde provino el disparo. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados .

Los testigos del hecho relataron que la mujer advirtió la herida poco después de que la embarcación pasara cerca de unas casillas de isleños. “ Me pegó algo ”, alcanzó a decir Ana Marquis antes de perder el aire. Una ambulancia la esperó en la costa y los médicos constataron que se trataba de una herida de bala.

En declaraciones a LN+, uno de los ocupantes de la lancha, identificado como Martín , explicó que al principio pensaron que se trataba de un impacto de rifle de aire comprimido, pero el diagnóstico médico confirmó la gravedad del ataque. “ Salimos a navegar, tomamos unos mates y café, y cuando volvíamos, una de las chicas nos dijo que algo le pasaba ”, relató.

La víctima fue atendida en el Hospital de Escobar y luego trasladada al centro porteño, donde fue operada y derivada a terapia intensiva . Los investigadores analizan si el disparo provino de alguna vivienda cercana a la ribera.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del Delta. Según contó el testigo, tras conocerse el caso, otras personas de la zona aseguraron haber sufrido ataques similares, lo que motivó un refuerzo de los controles policiales en el área fluvial.

Un móvil de C5N también fue baleado en el lugar de los hechos

Un equipo del canal C5N fue atacado a tiros este jueves al mediodía mientras realizaba una cobertura en Escobar, en la misma zona del arroyo Correntino donde el domingo fue baleada Marquis. Los disparos, efectuados desde la costa, motivaron la intervención de efectivos de Prefectura Naval Argentina.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13, cuando el cronista Bernardo Magnago y un camarógrafo se encontraban preparando una salida al aire. “Chicos, nos acaban de tirar. Acaban de rebotar dos o tres disparos sobre el agua”, alertó el periodista durante la transmisión.

El lugar del ataque está ubicado a unos 2.000 metros del club de Kayak Escobar, en el tramo que conecta el río Paraná de las Palmas con el río Luján.

El tirador prófugo de Paraná realizó varios disparos que rebotaron en el agua en el lugar donde se encuentra trabajando el móvil de C5N. pic.twitter.com/dKFxx3VUJm — C5N (@C5N) November 6, 2025

Según relató Magnago, los disparos provinieron “del otro lado de la isla, donde hay muchos matorrales”. “Escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua”, explicó el cronista, quien además detalló que una vivienda cercana había sido allanada en el marco de la investigación por el primer ataque.

“Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. No nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estábamos”, agregó el periodista de C5N.

En tanto, un testigo identificado como Julio aseguró al mismo medio que “la zona es muy recreativa, pero tener a alguien que dispara así es una locura”. Y advirtió: “Este tipo tiene que estar preso. Acá la navegación es tranquila, aunque a veces hay tensiones por las olas que generan las embarcaciones”.

Prefectura mantiene un operativo de patrullaje en la zona mientras la Justicia intenta determinar si ambos hechos, el ataque al móvil y la balacera del domingo, están relacionados.