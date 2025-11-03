Necochea: cómo sigue el caso del adolescente de 15 años muerto por una puñalada







El joven murió tras ser acuchillado en la ingle durante una pelea callejera frente al Casino de Necochea. El agresor, de 17 años, continúa detenido.

El agresor, menor de edad, continúa detenido.

Este fin de semana, un joven de 15 años murió durante una pelea en Necochea, producto de un apuñalamiento en la ingle que le provocó una hemorragia masiva que derivó en un shock hipovolémico. El agresor, de 17 años, continuará detenido mientras la Justicia define su situación procesal. El caso podría derivar en nuevas detenciones o imputaciones.

El acusado, se encuentra alojado en el Centro Penitenciario de Menores de Batán, y el próximo miércoles 5 de noviembre a las 10:00, tendrá una audiencia ante el Juzgado de Garantías del Joven, donde se decidirá si se confirma o no su prisión preventiva.

Necochea pelea La pelea, fue filmada y rápidamente viralizada. X: @PolicialesON Desde la fiscalía indicaron que no se descarta la incorporación de nuevas personas al proceso “con distintos grados de participación”, según el resultado de las declaraciones testimoniales y el análisis de los teléfonos secuestrados.

Un crimen filmado y viralizado El hecho ocurrió el último fin de semana frente al casino de Necochea. En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se ve cómo Bautista Coronel, de 15 años, y el imputado comienzan una pelea a golpes, rodeados por otros jóvenes que grababan la escena y alentaban la gresca.

casino de necochea El hecho ocurrió frente al Casino de Necochea. En medio de la confrontación, todo se descontroló: ambos utilizaron objetos cortopunzantes y el acusado terminó apuñalando a Coronel en la ingle. La herida le provocó una hemorragia masiva que derivó en un shock hipovolémico. El adolescente fue trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde finalmente murió.

Investigación en curso La causa quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y fue caratulada como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. Los investigadores analizan los videos y teléfonos incautados para determinar la responsabilidad de quienes, además de grabar la pelea, habrían incitado la violencia. Las próximas horas serán claves para definir si hay más implicados en el crimen que conmocionó a Necochea.

