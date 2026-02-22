Este grupo de conductores debe renovar la VTV durante febrero

La Verificación Técnica Vehicular mantiene su esquema obligatorio en la Ciudad y fija un calendario según patente, con exenciones y tarifas diferenciadas.

El vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento. Se controlan desde el inicio luces reglamentarias, cinturones, limpiaparabrisas y chapas legibles. Un desperfecto grave puede derivar en rechazo y la necesidad de repetir la inspección.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un requisito indispensable para circular en la Ciudad de Buenos Aires sin exponerse a sanciones. El control obligatorio evalúa frenos, dirección, suspensión, emisiones contaminantes y condiciones generales de seguridad, y alcanza a miles de autos y motos radicados en el ámbito porteño.

Durante 2026 , los operativos de fiscalización se reforzaron y las multas por no contar con la oblea vigente pueden representar montos significativos en los controles de tránsito.

La normativa establece que la obligación comienza cuando el vehículo cumple cuatro años desde su patentamiento o alcanza los 60.000 kilómetros. Desde ese momento, el titular debe respetar el cronograma y solicitar turno previo en las plantas habilitadas.

El calendario oficial asigna los meses según el último número de la patente . En febrero , corresponde realizar la VTV a los dominios terminados en 2 , tanto de autos como de motos que ya estén alcanzados por la exigencia. Esta segmentación apunta a ordenar la demanda y evitar demoras en las verificadoras.

No cumplir con el mes asignado implica circular fuera de regla. Las sanciones pueden incluir multas económicas , observaciones en controles viales y la imposibilidad de renovar el registro del vehículo . Por eso, se recomienda gestionar el turno con anticipación y revisar el estado mecánico para minimizar el riesgo de rechazo.

Requisitos para realizar la VTV en CABA

Para completar el trámite es obligatorio presentar la documentación exigida. Sin ella, la verificación no se realiza aunque el turno esté confirmado:

DNI del titular o cédula vigente

Cédula verde o azul habilitante

Comprobante de seguro obligatorio

Turno asignado previamente

¿Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA durante 2026?

La normativa porteña contempla exenciones de pago. Durante todo 2026 pueden realizar la VTV sin costo jubilados, pensionados y personas con discapacidad, siempre que cumplan los requisitos establecidos y para un solo vehículo por titular.

Entre las condiciones se incluyen ingresos que no superen dos haberes mínimos jubilatorios y un vehículo que no exceda determinados valores fiscales. También quedan exentos del trámite los autos cero kilómetro durante sus primeros cuatro años y las motos nuevas en su primer año, siempre que no superen el kilometraje máximo permitido.

Tarifas vigentes en febrero

Para quienes no acceden a la gratuidad, la Ciudad actualizó los valores de la VTV en febrero:

Autos particulares: $63.45.61

Motocicletas: $23.858.78

Estos montos corresponden tanto a la verificación inicial como a la renovación dentro del plazo asignado. En caso de rechazo, la reinspección no tiene costo si se realiza dentro del período establecido y se corrigieron las fallas observadas.