"Villa Gesell conserva una identidad fuerte, ligada al arte, la bohemia y el rock nacional"

La frase le pertenece a Romina Magnani, empresaria hotelera, a cargo del Romina Art Hotel y creadora de la revista regional Ecos Costa Verde. “Estamos atravesando una de las temporadas más complejas de los últimos años”, confiesa.

Durante 16 años trabajó junto a Juan Alberto Badía realizando móviles desde la costa atlántica, cubriendo espectáculos, recitales y eventos que marcaron la vida cultural del verano argentino.

“ Estamos atravesando una de las temporadas más complejas de los últimos años . Lo importante es que no se trabaja a pérdida. El desafío es sostener la estructura anual. El turista hoy analiza más, compara, negocia y decide con mayor racionalidad”, afirma Magnani, autora del libro “Contame de Gesell” , que reúne 60 entrevistas a artistas y pioneros que construyeron la identidad cultural de la ciudad balnearia.

Periodista: ¿Cuáles son las expectativas para lo que resta del verano?

Romina Magnani: En principio, y a pesar de lo que le comento anteriormente, trabajar al 80 % de ocupación en enero no es un mal escenario. Febrero muestra un comportamiento más segmentado: fines de semana y carnavales con alta demanda y semanas en torno al 50-60 %.

P.: ¿Cómo nació tu interés por la hotelería y el turismo?

R.M.: La vida me puso aquí. Este año me involucré más que nunca en la gestión y decidí asumirlo desde un lugar más propio.

Mi padre hizo realidad su sueño de construir un hotel frente al mar y, además, le puso mi nombre. Cuando comenzó la obra tenía el capital para levantar el hotel y luego dos más, pero el Rodrigazo lo obligó a vender todo para terminar únicamente la planta baja. Con el tiempo, y gracias a su trabajo incansable, logró completar el primer y segundo piso.

Hoy honro su esfuerzo y su tenacidad, y continúo ese legado con la misma convicción. Me crié en el hotel; lo vi funcionar desde muy pequeña y crecí dentro de esa dinámica. Lo conozco con la profundidad de quien se formó observándolo día a día. Con el tiempo le encontré mi propia impronta y hoy lo transito con felicidad y conciencia.

El hotel lleva mi sello en el diseño, la decoración y en la experiencia que proponemos.

Mi vínculo con el turismo también nació desde el periodismo. Durante años, a través de Estudio Playa, relaté al país lo que sucedía en la costa: shows, artistas, cultura y movimiento turístico.

P.: ¿Cuáles son las estrategias para atraer visitantes en un mercado tan competitivo con destinos del exterior muy fuertes como Brasil o Caribe?

R.M.: La estrategia es clara: competitividad en precios y mejora constante en calidad.

P.: ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta la industria hoy?

R.M.: La coyuntura económica es el principal desafío. Las regulaciones laborales y la presión estructural impactan tanto en quienes brindamos el servicio como en los turistas. La estabilidad es clave para proyectar inversión y calidad sostenida.

P.: ¿Cómo rompés con la estacionalidad para trabajar los 365 días del año en un destino tan identificado con la temporada estival?

R.M.: Fuera del verano trabajamos principalmente con los dúplex, que cuentan con calefacción de alto rendimiento —poco habitual en la zona—, entrada independiente y estacionamiento techado.

Nuestra ubicación estratégica entre Mar de las Pampas, Cariló y Pinamar nos permite ofrecer una alternativa más accesible sin resignar confort.

P.: Hoy el turismo vende experiencias: ¿Qué ofrece el hotel en este sentido y cómo se diferencia del resto de la competencia en una costa Atlántica repleta de opciones de alojamiento?

R.M.: El concepto Art define nuestra identidad. Cada habitación tiene una obra, los espacios comunes también, y contamos con murales, uno visible desde la playa. El hotel se transformó además en un pequeño espacio cultural. El salón fue elegido para el primer show de Celeste Carballo y desde entonces se realizan presentaciones acústicas y encuentros artísticos. Pasaron por el escenario Luis Salinas, Juan Salinas, Jorgelina Aleman y Juan Acosta entre otros artistas.

Las obras incluyen trabajos del artista plástico Martín Villalba y piezas de mi muestra Prensa en Collage, realizadas con ediciones históricas de la revista Ecos Costa Verde que se editó en la región durante 15 años.

P.: ¿Qué diferencial ofrece Gesell y los balnearios aledaños para el turista más exigente que busca mayor exclusividad?

R.M.: Villa Gesell conserva una identidad fuerte, ligada al arte, la bohemia y el rock nacional. El romanticismo de sus comienzos, impulsados por Carlos Gesell, sigue latiendo. En “Contame de Gesell”, artistas y pioneros narran esa historia en primera persona. La ciudad creció, pero su energía original permanece en la playa, en los pinares y en los rincones que solo necesitan observación para ser descubiertos. Lo que sucedió aquí es único. Y sigue vigente.