Reabre una importante estación de la línea A de subte tras las obras de renovación integral

El objetivo del trabajo es mejorar la infraestructura de las estaciones. También se realizan modernizaciones en otras líneas.

La estación Río de Janeiro de la línea A reabre este viernes.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones , impulsado por Subterráneos de Buenos Aires , mañana viernes 12 de diciembre reabrirá la estación Río de Janeiro de la línea A , luego de avanzar con una serie de trabajos destinados a mejorar su infraestructura, con el fin de lograr un entorno más cómodo y accesible para los usuarios .

Las obras continuarán aun con la estación operativa , aunque se ejecutarán fuera del horario de servicio. A la par, se realizan trabajos en otras estaciones y otras líneas.

Las tareas incluyeron impermeabilización completa , pintura general, la sustitución total de los pisos , iluminación LED renovada, la actualización de la señalética y la instalación de una boletería completamente nueva.

Además, se incorporó señalización braille en pasamanos y pórticos, junto con mobiliario moderno en los andenes: bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a la impermeabilización, se efectuaron inyecciones, tratamiento de juntas y la aplicación de materiales de alto rendimiento para asegurar la protección de la estructura.

bibliosubte Las estaciones de subte se encuentran en un proceso de modernización en CABA. GCBA

Estaciones que siguen cerradas

A la par de la reapertura de Río de Janeiro, permanecen clausuradas por obras de puesta en valor las siguientes estaciones:

Congreso y Loria (Línea A)

Uruguay y Malabia (Línea B)

Plaza Italia y Agüero (Línea D)

Avances del plan de modernización en toda la red

Dentro del mismo programa de renovación, ya se modernizaron las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

También se intervinieron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Actualmente avanzan las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), mientras que ya se lanzaron las licitaciones para renovar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Extensión del horario de los Subtes

A lo largo del mes, el Subte volverá a operar con un horario ampliado con el fin de facilitar el regreso del público luego de recitales y espectáculos de gran convocatoria.

Los días viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18, la Línea D prestará servicio hasta las 2 de la mañana, acompañando a quienes asistan a los conciertos de María Becerra y Airbag en el Estadio Monumental.

Por su parte, la Línea H contará con un servicio especial el sábado 20, coincidiendo con la presentación del espectáculo Párense de Manos en el Estadio de Huracán.

La ampliación del servicio apunta a reducir el uso del transporte privado, promover alternativas sustentables y mejorar la experiencia en jornadas con alta concentración de personas, incentivando una movilidad más eficiente en la Ciudad de Buenos Aires.