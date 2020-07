Meoni remarcó que "el transporte está para los servicios esenciales"

Reclamó que "hay que tener mucha responsabilidad individual, el transporte está para los servicios esenciales", en este contexto de pandemia por coronavirus. "Vamos a seguir controlando como lo venimos haciendo", sostuvo en relación a las medidas tomadas para prevenir el contagio por Covid-19 que afecta principalmente a la Ciudad y el conurbano bonaerense.

"No hay que retramitar el permiso, las nuevas actividades no son consideradas esenciales y por lo tanto requieren de certificado pero no estan autorizadas para el transporte público", aclaró el ministro.

El Gobierno porteño informó que se retendrá la licencia de los conductores que no tengan permiso para circular en la ciudad de Buenos Aires a partir del martes en la nueva fase de la cuarentena, donde los controles serán más estrictos para que sólo circulen las personas que están autorizadas.

En la entrevista que brindo a C5N, también recordó que a partir mañana será obligatorio el uso de la aplicación "Reservá tu tren" para viajar en el ferrocarril San Martín, en sentido a Retiro y de 6 a 10 de la mañana en días hábiles, servicio que solamente podrán utilizar trabajadores esenciales con permiso de circulación.

"Hay mucha inversión en trenes y ojalá podamos concretarla a la brevedad. Pretendemos terminar de desarrollar el Belgrano Norte y el Cargas", concluyó Meoni.