Tras el triunfo ante Inglaterra, las búsquedas sobre las Islas Malvinas se dispararon un 2.400% en el mundo + Agregar ámbito en









La imagen de los jugadores argentinos celebrando con una bandera que reclamaba la soberanía sobre las islas provocó un fenómeno global en internet. Google Trends registró el mayor pico de consultas sobre Malvinas desde que existen registros.

Entre las búsquedas que más crecieron a nivel mundial aparecieron términos como "Malvinas", "Las Malvinas", "Falkland", "Falklands" y "Argentina".

El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026, no solo dejó una nueva clasificación histórica a una final; también generó un fuerte impacto fuera de la cancha. La imagen de los futbolistas celebrando con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas" desató una inmediata repercusión en redes sociales, medios internacionales y buscadores de internet, al punto de provocar un récord histórico de consultas sobre las islas.

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Según los datos de Google Trends, el interés global por las Islas Malvinas aumentó 2.400% durante la última semana, el mayor salto registrado desde que la plataforma comenzó a medir este tipo de estadísticas.

La repercusión también se sintió con fuerza en el Reino Unido Entre las búsquedas que más crecieron a nivel mundial aparecieron términos como "Malvinas", "Las Malvinas", "Falkland", "Falklands" y "Argentina". La consulta "Las Malvinas son" registró un incremento del 250%, mientras que "Argentina Malvinas" subió un 20%. En sentido inverso, expresiones habituales como "Falkland Islands" o "Falklands War" mostraron una leve caída.

Si bien Google no identifica el motivo puntual de cada incremento, la coincidencia entre el pico de consultas y la semifinal entre Argentina e Inglaterra permite asociar el fenómeno con la repercusión que generó la bandera exhibida por los jugadores argentinos durante los festejos.

Entre las consultas que más crecieron también sobresalieron frases como "argentina falklands banner", "argentina pancarta malvinas", "las malvinas son argentinas o inglesas meaning" y "qué son las Malvinas para los argentinos", algunas de ellas con aumentos superiores al 500%.

El comportamiento histórico también refleja la magnitud del fenómeno. Durante el último año, el interés por las islas se había mantenido relativamente estable, aunque con un crecimiento del 70% respecto del período anterior. Sin embargo, el salto registrado en los últimos días supera cualquier otro pico desde 2004, año en que comienzan los registros históricos disponibles en Google Trends. La repercusión también fue particularmente fuerte en Inglaterra, donde las búsquedas vinculadas con las Islas Malvinas alcanzaron su valor máximo dentro de la plataforma. Según los datos disponibles, el interés creció 1.700% respecto de la semana anterior y registró un aumento puntual superior al 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado. El mayor volumen de consultas se concentró durante el jueves posterior al encuentro, para luego comenzar a descender de manera gradual, aunque sin regresar a los niveles habituales registrados antes de la semifinal.

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