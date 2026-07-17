Una figura de España habló del arbitraje en los partidos de Argentina: "Hemos visto cosas que nos han extrañado mucho" + Agregar ámbito en









Se trata de Aymeric Laporte, quien habló en la previa del duelo en el MetLife Stadium y se refirió a las polémicas del arbitraje en los partidos de la Albiceleste. Además, dijo como son las sensaciones de la concentración de cara al partido.

Los españoles hablaron sobre el arbitraje a favor de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Aymeric Laporte, central titular de España y figura en casi todos los partidos en este certamen, habló este viernes en la previa de la final del Mundial 2026 ante la Selección argentina y se encargó de ponerle algo de picante: “En los últimos partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y sacar de partido”.

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Ante esto, el jugador del Athletic Club también remarcó que en la concentración española se habló sobre este tema y que no es algo para dejar pasar: “Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas…”, sentenció el zaguero, haciendo referencia a que uno de ellos es Lionel Messi y que por su envergadura puede buscar complicidad en los árbitros.

Aymerci Laporte, una de las figuras de España. Gentileza: Marca Sobre Messi, también dijo lo especial que será jugar una final contra él: “Es una leyenda de toda la vida. Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia, ja. En muchos momentos importantes aparece siempre. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”, remarcó.

España y su solidez defensiva El equipo de Luis De La Fuente solo ha recibido un gol en lo que va del certamen en Norteamérica, consolidando una gran dupla defensiva entre Laporte y Pau Cubarsi, central del Barcelona.

Laporte fue consultado por esta firmeza en defensa, y dijo: “Creo que el mérito es de todo el equipo. Al final nosotros somos la última línea. Es cierto que en muchos clubes se depende en exceso de la línea defensiva, pero en este caso el trabajo empieza desde el mismo delantero orientando la presión hasta el portero. Trabajamos muchísimo para no conceder ningún gol y eso es lo que nos hace tan difíciles de superar”, aseguró.

Gavi y Laporte chocan pecho con pecho. Laporte y los festejos de Argentina Una de las principales críticas de la Selección española es que no festejaron con mucha euforia su pasaje a la final del mundo, motivo que hizo que se genere revuelo en las redes sociales sobre que eran un equipo frío. El central español explicó el por qué de esos festejos pocos frívolos: “Nosotros estamos muy tranquilos. El otro día, cuando ganamos contra Francia, se celebró en el vestuario, pero sin locura, porque nuestro objetivo no es ganar a Francia, es ganar el torneo. Lo más seguro es que cuando hayamos logrado lo grande podamos estar relajados. Aspiramos a lo más alto siempre y hacer la misión a medias no nos vale”. El festejo de España después del gol de Mikel Oyarzabal ante Austria. Y por último, en la entrevista con Marca, sobre esto agregó: “No queremos hacer las cosas a medias. Es verdad que mucha gente no creía en nosotros desde el principio, pero nosotros sí creíamos en nuestras condiciones y sabemos que tenemos la capacidad para lograrlo. Todo lo que no sea ganar para nosotros será un palo, eso está claro. Obviamente es súper bonito haber llegado hasta aquí, eliminar a los equipos grandes que hemos eliminado y desplegar el juego que jugamos, pero tenemos la mente ganadora y hasta no lograr lo que creemos que es nuestro, no podemos celebrar”, aseguró.