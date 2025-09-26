El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada fresca y soleada, con mínima de 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas, vientos y Zonda para 14 provincias, por lo que se espera la vuelta de la ciclogénesis.
Alerta por ciclogénesis a la provincia de Buenos Aires: cómo seguirá el clima el fin de semana
El AMBA enfrenta una jornada soleada a la espera de la llegada del agua. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias e intensos vientos, inclusive Zonda.
Inumet anuncia un clima ventoso para este viernes 26 de setiembre
Vientos y heladas para este jueves 25 de setiembre, según Inumet
La ciclogénesis corresponde a un proceso meteorológico de formación o intensificación de un sistema de baja presión (ciclón) luego de que una masa de aire frío se combina con aire cálido y húmedo, generando lluvias fuertes, ráfagas de viento y tormentas severas.
- Lluvias persistentes, que se extienden durante varios días, elevando el riesgo de anegamientos o inundaciones en zonas vulnerables.
- Tormentas severas, que llevar a las ráfagas de viento fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas.
- Descenso de temperatura, por el ingreso de aire frío que provoca un brusco descenso térmico.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
La semana cierra con un viernes de sol con mínima de 10 grados y 21 de máxima. Sería la última jornada sin lluvias, antes del regreso de las malas condiciones del tiempo, que incluiría tormentas fuertes para el AMBA.
Así, para el sábado el SMN prevé precipitaciones para la madrugada, mañana y tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado. Las temperaturas se ubicará entre los 13 y 18 grados.
El organismo prevé que el clima se reponga el domingo: habrá cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche. Con una nueva amplitud térmica, las marcas se ubicarían entre 9 y 22 grados.
Alerta por lluvias, tormentas, vientos y Zonda: cuáles son las provincias afectadas
El organismo anunció alerta amarilla por tormentas para La Rioja, Córdoba, norte de La Pampa, San Luis, Mendoza y Buenos Aires. Las mismas podrían estar acompañadas de "granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h" con valores acumulada entre 25 y 50 mm.
Por su lado, la misma alerta aplica para lluvias hacia el norte bonaerense y pampeano, a la par de Río Negro y Chubut. Allí se esperan valores de 15 y 30 mm, mientras que en las zonas de meseta serían entre 10 y 20mm.
En cuanto a vientos, una alerta amarilla aplica para Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, parte de Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas.
En el caso de las zonas con alerta naranja, los vientos provendrán del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h.
Por último, se concentrará un viento Zonda en el centro de las provincias mencionadas: con alerta naranja, sus velocidades podrían llegar a franjas entre 45 y 60 km/h, para Catamarca, La Rioja y San Juan, mientras una señal amarilla rige para el centro de Mendoza con velocidades de entre 35 y 50 km/h.
