Alerta por ciclogénesis a la provincia de Buenos Aires: cómo seguirá el clima el fin de semana

El AMBA enfrenta una jornada soleada a la espera de la llegada del agua. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias e intensos vientos, inclusive Zonda.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada fresca y soleada, con mínima de 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas, vientos y Zonda para 14 provincias, por lo que se espera la vuelta de la ciclogénesis .

La ciclogénesis corresponde a un proceso meteorológico de formación o intensificación de un sistema de baja presión (ciclón) luego de que una masa de aire frío se combina con aire cálido y húmedo, generando lluvias fuertes, ráfagas de viento y tormentas severas .

La semana cierra con un viernes de sol con mínima de 10 grados y 21 de máxima. Sería la última jornada sin lluvias, antes del regreso de las malas condiciones del tiempo, que incluiría tormentas fuertes para el AMBA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1971523452877348999&partner=&hide_thread=false 26 SEP #Alertas para hoy:



#Tormentas

Lluvias intensas

20-50 mm con ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual

Granizo



#Lluvia

10-40 mm



Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/AmvGWBGdlq — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 26, 2025

Así, para el sábado el SMN prevé precipitaciones para la madrugada, mañana y tarde pero mejorando en la noche con cielo nublado. Las temperaturas se ubicará entre los 13 y 18 grados.

El organismo prevé que el clima se reponga el domingo: habrá cielo algo nublado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche. Con una nueva amplitud térmica, las marcas se ubicarían entre 9 y 22 grados.

Alerta por lluvias, tormentas, vientos y Zonda: cuáles son las provincias afectadas

El organismo anunció alerta amarilla por tormentas para La Rioja, Córdoba, norte de La Pampa, San Luis, Mendoza y Buenos Aires. Las mismas podrían estar acompañadas de "granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h" con valores acumulada entre 25 y 50 mm.

Por su lado, la misma alerta aplica para lluvias hacia el norte bonaerense y pampeano, a la par de Río Negro y Chubut. Allí se esperan valores de 15 y 30 mm, mientras que en las zonas de meseta serían entre 10 y 20mm.

En cuanto a vientos, una alerta amarilla aplica para Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, parte de Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Se esperan velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas.

En el caso de las zonas con alerta naranja, los vientos provendrán del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h.

Por último, se concentrará un viento Zonda en el centro de las provincias mencionadas: con alerta naranja, sus velocidades podrían llegar a franjas entre 45 y 60 km/h, para Catamarca, La Rioja y San Juan, mientras una señal amarilla rige para el centro de Mendoza con velocidades de entre 35 y 50 km/h.