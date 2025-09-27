Ex Potenciar Trabajo de ANSES: cuál será el monto de octubre 2025

Conocé de qué trata este programa que busca mejorar las oportunidades laborales de sus beneficiarios con distintas capacitaciones.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto del programa “Volver al Trabajo” , anteriormente conocido como “Potenciar Trabajo” . Este ofrece distintos servicios para que los beneficiarios puedan desarrollar competencias que aumenten su nivel de empleabilidad y mejoren sus oportunidades laborales.

Además de este programa, los titulares del ex “Potenciar Trabajo” también pueden acceder al plan “Acompañamiento Social” . Este se concentra en ayudar a personas en situación de vulnerabilidad alta para que puedan costear sus necesidades básicas .

¿Cuáles son los aumentos dispuestos en el Programa Potenciar Trabajo?

El programa “Volver al Trabajo” está dirigido únicamente a personas que anteriormente estaban incluidas en “Potenciar Trabajo” .

Aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan alguna actividad productiva pero no se encuentran registrados dentro del sistema laboral podrán acceder a esta prestación.

Cómo solicitar el plan "Volver al Trabajo"

Para poder solicitar el plan, los beneficiarios deberán seguir una serie de pasos:

Ingresar a la página portalempleo.gob.ar y presionar el botón “Registrarse”. Introducir el CUIL para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior. En caso de que esto sea aprobado, continuar con los pasos siguientes para completar el nuevo registro. Una vez terminado este trámite, validar los datos personales.

Monto del plan "Volver al Trabajo" en octubre 2025

ANSES confirmó que los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.

El pago se realizará en el quinto día hábil del mes, que este año se trata del martes 7 de octubre, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.