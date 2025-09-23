China se prepara por la llegada del supertifón Ragasa ante el temor por inundaciones

El supertifón, dejó un saldo de al menos tres muertos, nueve heridos y cinco desaparecidos en Filipinas. Se espera que en las próximas horas llegue a Hong Kong.

El sur de China se resguardó este martes ante la llegada del supertifón Ragasa , que viene de arrasar Filipinas dejando al menos tres muertos y nueve resultaron heridas . Las autoridades de Hong Kong lo calificaron de " grave amenaza " comparable a las tormentas más destructivas de su historia reciente.

Según el servicio meteorológico de la ciudad, Ragasa avanza en dirección oeste con vientos máximos de 220 kilómetros por hora en el mar de China Meridional. Ante esto, las autoridades climatológicas hongkonesas emitieron la alerta T8 , el tercer nivel más alto de tifón, por lo que el transporte se suspendió y los comercios cerraron.

Ante esto, recomendaron que se queden en sus casas . Los ciudadanos acudieron de forma masiva a los supermercados para abastecerse de productos básicos, y las ventanas de casas y negocios de toda la ciudad fueron selladas con cinta adhesiva , con la esperanza de que esto ayudara a reducir el impacto de los cristales rotos.

Las barricadas en la calle de Hong Kong para detener el avance de las inundaciones.

Además, abrieron 46 refugios temporales y le pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones , donde se instalaron barricadas y pasarelas elevadas.

"Se espera que el clima comience a deteriorarse rápidamente a lo largo del día, con vientos que se intensificarán rápidamente", indicó el servicio, y añadió que la "fuerte tormenta" podría elevar el nivel del agua hasta cuatro metros el miércoles por la mañana.

El supertifón Ragasa arrasó Filipinas

Más de 15 mil personas debieron ser evacuadas en Filipinas tras el paso del supertifón Ragasa, que dejó un saldo de al menos tres muertos, nueve heridos y cinco desaparecidos, de acuerdo a los reportes de El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Filipinas.

Según los servicios meteorológicos de Filipinas, el tifón tocó tierra el lunes en la isla Calayan de Filipinas, que forma parte de las poco pobladas Batanes o Babuyan. Ante esto, las autoridades ordenaron evacuaciones en el norte del país. Además, tanto oficinas como escuelas permanecen cerradas desde entonces en la región de Manila y en 29 provincias, debido a las fuertes lluvias.

Filipinas registra unos 20 tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.