Fin de semana con lluvias en distintos puntos del país: cómo seguirá el clima en el AMBA

El buen tiempo seguirá presente en el AMBA, por lo menos hasta la tarde del viernes

La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con buenas condiciones de clima y se mantiene el descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.

Para el viernes , cerrando la semana, también se espera buen clima , con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 10 y 23 grados.

Para el sábado se espera por el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 11 y 18 grados.

En tanto, el SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche, y temperaturas templadas de entre 9 y 22 grados.

Al igual que en el Área Metropolitana, el viernes traerá condiciones de inestabilidad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En las zonas sur, oeste y este predominará el cielo cubierto, mientras que hacia el norte se presentará con nubosidad variable. Durante la tarde y avanzando hacia la noche, el panorama incluirá tormentas aisladas en localidades del oeste y sur (desde General Villegas y San Carlos de Bolívar hasta Monte Hermoso), junto con chaparrones en sectores del sur y algunas lluvias dispersas en la franja norte.