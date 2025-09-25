La primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con buenas condiciones de clima y se mantiene el descenso de las temperaturas.
Fin de semana con lluvias en distintos puntos del país: cómo seguirá el clima en el AMBA
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 18 de máxima para hoy, manteniéndose la tendencia de mañanas frescas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el viernes, cerrando la semana, también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 10 y 23 grados.
Para el sábado se espera por el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 11 y 18 grados.
En tanto, el SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche, y temperaturas templadas de entre 9 y 22 grados.
Al igual que en el Área Metropolitana, el viernes traerá condiciones de inestabilidad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En las zonas sur, oeste y este predominará el cielo cubierto, mientras que hacia el norte se presentará con nubosidad variable. Durante la tarde y avanzando hacia la noche, el panorama incluirá tormentas aisladas en localidades del oeste y sur (desde General Villegas y San Carlos de Bolívar hasta Monte Hermoso), junto con chaparrones en sectores del sur y algunas lluvias dispersas en la franja norte.
