Jubilados de Córdoba: cómo tramitar y acceder a los servicios digitales con Caja 427+

Las personas mayores cuentan con distintas alternativas para mantenerse activas y vinculadas con su comunidad.

La Caja de Jubilaciones , Pensiones y Retiros de Córdoba sostiene una estrategia para acercar sus prestaciones a quienes viven fuera de la capital provincial. El programa Caja 427+ articula con municipios y comunas para que los vecinos puedan recibir orientación sobre los servicios digitales del organismo, sin tener que trasladarse necesariamente hasta una oficina central.

La propuesta parte de una dificultad concreta: buena parte de los trámites previsionales se realizan por Internet , pero no todas las personas tienen el mismo nivel de acceso o experiencia con las herramientas digitales. Por eso, los gobiernos locales que adhieren reciben capacitación y recursos para acompañar a los ciudadanos en sus gestiones.

Caja 427+ funciona a través de acuerdos entre la Caja de Jubilaciones y gobiernos locales. Los municipios y comunas que forman parte de la iniciativa actúan como socios estratégicos para orientar a los vecinos en el acceso a los servicios digitales del organismo previsional.

La lógica es sencilla: una persona que necesita hacer una consulta o tiene dificultades para completar una gestión puede acercarse al municipio o comuna adherido y recibir orientación. Esto no significa que la administración local se convierta en una delegación de la Caja, sino que cuenta con personal capacitado para guiar al ciudadano en el uso de las herramientas disponibles.

Entre las prestaciones que pueden requerir acompañamiento aparecen cuestiones vinculadas con beneficios, trámites previsionales y consultas sobre la situación del beneficiario . La Caja también dispone de un sistema de consultas dentro de Ciudadano Digital, donde se puede seleccionar el servicio correspondiente, ingresar a "Consultas" y luego generar una nueva consulta indicando el motivo y detallando la situación.

El sitio oficial de la Caja ofrece, además, la posibilidad de realizar trámites online. Para acceder a ellos es necesario registrarse en el sistema y, una vez generado el usuario, seleccionar la gestión que se quiere realizar.

Un punto clave es que la modalidad de asistencia puede variar según cada localidad. Por eso, antes de acercarse conviene verificar si el municipio o comuna está adherido a Caja 427+ y consultar allí cuáles son los días, horarios y prestaciones disponibles.

El programa también contempla capacitación para los referentes municipales. De acuerdo con la información difundida por la Caja, quienes participan reciben formación para orientar a los ciudadanos en el uso de los servicios digitales y cuentan con una Mesa de Ayuda exclusiva para resolver consultas vinculadas con la operatoria.

Distintas generaciones incorporan nuevas formas de participación y encuentro en espacios comunitarios. Pexels

Talleres y actividades de El Illia para personas mayores en el interior

El segundo eje de Caja 427+ apunta a llevar propuestas del Espacio Arturo Illia a distintas localidades. Se trata de actividades gratuitas destinadas a personas mayores, con opciones recreativas, culturales y educativas.

El programa no está limitado exclusivamente a jubilados de la Caja. En experiencias vinculadas con El Illia se contempló la participación de personas mayores de 55 años, sean o no beneficiarias del sistema previsional provincial. Entre las propuestas aparecen capacitaciones digitales, contenidos relacionados con ciberseguridad y actividades recreativas y culturales.

Durante 2026 se desarrollaron distintas experiencias en el interior. En Alpa Corral, por ejemplo, se abrió un taller gratuito de alfabetización digital para personas mayores, con el objetivo de reducir dificultades en el manejo de herramientas tecnológicas de uso cotidiano.

También hubo propuestas de estimulación cognitiva. En Santa Eufemia, el municipio anunció un taller presencial destinado a personas mayores dentro del programa, con encuentros semanales en el Hogar de Día. En Los Reartes, la iniciativa incluyó talleres recreativos y culturales gratuitos, mientras que otras localidades incorporaron propuestas similares según sus propias necesidades y espacios disponibles.

La tecnología también forma parte de las herramientas que atraviesan la vida cotidiana de los adultos mayores. Pexels

Canales de atención y Mesa de Ayuda: teléfonos, WhatsApp y correo

Además de la asistencia que puede brindarse en los municipios y comunas adheridos, la Caja mantiene sus canales generales de atención. Para consultas y asesoramiento dispone del 0810-122-2252 (CAJA), con atención de lunes a viernes de 8 a 14.

También cuenta con un número de WhatsApp: 351 856-2252, disponible dentro del mismo horario. Desde el exterior, el teléfono informado por el organismo es +54 351 553-9479. Para consultas vinculadas con beneficios, trámites y servicios, otra alternativa es ingresar a Ciudadano Digital. Allí se debe seleccionar el servicio Caja de Jubilaciones, entrar en "Consultas" y luego elegir "Nueva consulta". El sistema permite seleccionar el tema y explicar el motivo de la gestión.

Entre los temas que pueden canalizarse por esta vía figuran consultas sobre historia laboral, solicitudes de jubilación, impuesto a las ganancias, asignaciones familiares, haberes impagos, obras sociales, incompatibilidades, embargos y retroactividades, entre otros.

Para las consultas específicas sobre las actividades sociales para personas mayores, la Caja deriva al Espacio Illia, que cuenta con sus propios canales de información.

En este esquema, la Mesa de Ayuda cumple un papel diferente: está pensada para municipios y comunas adheridos, que pueden recurrir a ese soporte cuando necesitan orientación para acompañar a los ciudadanos. Así, la persona mayor no queda necesariamente sola frente a una pantalla cuando una gestión digital se complica.