Causa ANDIS: la Justicia analiza citar a Nadia Beller como testigo por sus dichos sobre el origen de los audios

El juez Ariel Lijo incorporó al expediente un pedido de Marcela Pagano para que la abogada boliviana declare por videoconferencia.

La abogada boliviana afirmó tener grabaciones vinculadas con el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

La Justicia argentina evalúa citar como testigo a la abogada boliviana Nadia Beller en la causa ANDIS, luego de que la mujer asegurara conocer el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y mencionara presuntas maniobras de corrupción. El pedido fue presentado por la diputada Marcela Pagano y ya fue incorporado al expediente.

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Beller, expareja del asesor Fernando Cerimedo, comenzó a realizar declaraciones desde su internación en una clínica de Santa Cruz de la Sierra, después de sobrevivir a un ataque a balazos en Bolivia . En ese contexto, afirmó que Cerimedo le había revelado quién estuvo detrás de la filtración de los audios que dieron origen a la investigación por presuntas coimas, cartelización y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según el relato de la abogada, Natalia Basil habría sido quien difundió las grabaciones . Basil fue pareja de Cerimedo y se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS hasta que renunció en noviembre de 2024.

Después de conocer los dichos de Beller, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito ante los tribunales de Comodoro Py para solicitar que la abogada sea convocada como testigo. La legisladora pidió que la declaración se realice por videoconferencia y que Beller entregue las grabaciones que, según su versión, contienen una conversación con Cerimedo.

Natalia Basil fue señalada por Nadia Beller como la presunta responsable de filtrar los audios que dieron origen a la causa ANDIS.

“Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Javier Milei, eso lo tengo grabado. Él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo Nadia Beller en diálogo con Radio Rivadavia.

¿Qué resolvió el juez Ariel Lijo sobre el pedido?

El escrito presentado por Pagano fue incorporado al expediente por el juez Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación junto con el fiscal Franco Picardi. La incorporación permite ahora que el fiscal se pronuncie sobre la solicitud y que también puedan hacerlo las defensas de los acusados.

De todos modos, el pedido de la diputada no es la única vía en análisis. La fiscalía evalúa por separado si corresponde convocar a Beller, a partir de sus propios argumentos y de la posible utilidad de su testimonio para la investigación.

La eventual declaración se analiza mientras la Gendarmería Nacional avanza con el peritaje de los 58 audios atribuidos a Diego Spagnuolo. El estudio fue ordenado por Lijo para determinar “el origen y la veracidad” de las grabaciones.

El juez Ariel Lijo incorporó el pedido al expediente y ahora deberá ser analizado por el fiscal Franco Picardi y las defensas. Ámbito

¿Qué relación tiene Fernando Cerimedo con la causa ANDIS?

La posible declaración de Beller adquiere relevancia por el vínculo que mantuvo con Fernando Cerimedo, quien a su vez tuvo una relación de confianza y amistad con Diego Spagnuolo desde 2023. El vínculo entre ambos se deterioró luego de la salida de Natalia Basil de la ANDIS.

En septiembre de 2025, cuando la investigación comenzaba a avanzar, Cerimedo declaró bajo juramento ante el fiscal Picardi y aseguró que Spagnuolo le había contado en privado sobre un presunto circuito de coimas y desvío de fondos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según aquella declaración, el esquema involucraba a droguerías, empresas proveedoras e intermediarios y llegaba hasta la Casa Rosada.

Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde enfrenta una investigación por el ataque contra Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito.

El testimonio de Cerimedo es considerado relevante para el expediente porque, de acuerdo con la fiscalía, su declaración permitió abrir una línea de investigación independiente de las grabaciones cuestionadas. Su aporte también coincide, según la acusación, con parte de lo que aparece en los audios que actualmente son sometidos a peritaje.

¿Qué investiga la Justicia boliviana sobre Cerimedo?

Mientras su nombre aparece nuevamente vinculado a la causa argentina, Cerimedo permanece detenido con prisión preventiva en Bolivia. Allí es investigado como presunto autor intelectual del intento de femicidio contra Nadia Beller y también por enriquecimiento ilícito.

El consultor será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras continúa el proceso en su contra.

La eventual declaración de Beller podría sumar un nuevo elemento al expediente ANDIS, aunque primero el fiscal Picardi deberá determinar si considera pertinente incorporar su testimonio y las presuntas grabaciones que la abogada afirma tener en su poder.