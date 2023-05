Turismo Felgueres: rechazan la exención de prisión para el dueño acusado por cientos de estafas

La Justicia rechazó un pedido de exención de prisión y ratificó el de captura nacional e internacional contra Mario Gerardo Berra Rojo , uno de los titulares de la agencia Turismo Felgueres , acusado por 1.967 estafas contra viajeros que no pudieron concretar las excursiones por las que habían pagado.

" Abandonó el país (y no regresó) en forma previa a la mayor publicidad de la maniobra fraudulenta, y sorpresiva y repentinamente vació los lugares en donde ofrecía sus servicios dejando sin respuestas a los damnificados ", coincidió con el dictamen de la fiscalía.

Por otra parte, damnificados declararon que habían recibido mensajes "diciendo que si la investigación continuaba no podrían cobrar sus deudas y que debía 'parar' la pesquisa por cuanto si Berra Rojo quedaba preso no podría pagar".

Turismo Felgueres.jpg LinkedIn

Según la acusación, Berra Rojo perjudicó -en principio- a sus clientes en las sumas de u$s10.169.981,37, $290.109.392,62 y €3.500.

"No surge de momento posible la eventualidad de adoptar otra medida menos gravosa que la dispuesta, pues cualquier otro compromiso que pudiera asumir el imputado sería insuficiente para neutralizar los peligros procesales que se desprenden de las pautas reseñadas", sostuvo la jueza.

"Entiendo que debe mantenerse la orden de captura nacional e internacional de Berra Rojo en tanto que se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria, indispensable y razonable para avalar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley al caso, por cuanto otras las alternativas resultarían insuficientes a la hora de asegurar los fines aludidos", resumió.

Mario Gerardo Berra Rojo.webp

Reapareció el dueño de Turismo Felgueres: "Me encuentro en Argentina"

Berra publicó en su cuenta de Instagram tres imagenes con declaraciones dirigidas "a la opinión publica". El posteo está acompañado de la frase "Me encuentro en Argentina" e inicia con agradecimientos a la "Argentina por toda la hospitalidad que me brindó a lo largo de los 7 años que viví allá".

Luego, dijo que se encuentra sujeto a un "ataque mediático el cual no dudaría que tuviese patrocinio" y seguido aclaró que se fue del país por razones familiares con la idea de volver a los diez días. "Por consejo de quienes en su momento y por años fueron los abogados de Turismo Felgueres no fue posible", justificó.

Los-mejores-aeropuertos-del-mundo-1440x810.jpg

En esa misma línea, Berra hizo hincapié en la acusación en su contra: "Respecto a la supuesta estafa reiterada a través de Turismo Felgueres que me imputan debo decir que la misma no existe. Hubo incumplimiento en los contratos en razón de circunstancias que escaparon de mis posibilidades, siendo que la principal de ellas fue una intervención de la principal cuenta bancaria de la empresa por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y en consecuencia el BCRA me prohibió girar, por lo cual fue imposible pagar a los proveedores y cumplir con los contratos de viaje, situación que en su momento se le informo a dichas instituciones".

turistas reuters.jpg

Luego, Berra aseguró que "no me lleve ninguna cantidad de Turismo Felgueres, el dinero de los viajeros se encuentra en cuentas bancarias dentro de Argentina a nombre de la propia empresa" y -agregó- "desconociendo al día de hoy si las mismas se encuentran en poder del gobierno".

"Tomé conocimiento que en el día de ayer en la causa judicial en Argentina pesa una injusta orden sobre mi libertad, es que me presentaré a ejercer mi derecho de defensa junto con mi abogado Fernando E. Sicilia a quien pido que contacten ante cualquier tipo de consulta", concluye.