Ciudad: cuáles son los objetos que más se olvida la gente en Uber

Por ejemplo, el día más crítico a la hora de olvidar pertenencias es el jueves, según la empresa, y los mismos se registran a las 11 de la noche.

Los datos fueron precisados por la plataforma tecnológica y se basan en 2021.

La empresa también tiene una clasificación de cuál es el objeto más olvidado según el día de la semana. Los lunes, los pasajeros dejan auriculares o parlantes. Los martes, porta tarjetas. Los miércoles y jueves, vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Los viernes, tarjetas de cumpleaños, tortas y regalos. Los sábados, joyas, relojes y maquillajes. Y los domingos, encendedores.

"Lo que más se suelen olvidar los pasajeros son celulares. Se los dejan o se les caen del bolsillo cuando están borrachos y quedan ahí. Ya he devuelto 7 u 8", confirma Fernando Saavedra (56), que alguna vez fue taxista y hace 4 años usa su auto como Uber. Y cuenta que cada vez que encuentra algún objeto olvidado se comunica con la empresa para avisar.

"Varias veces también perdieron llaves -continúa-. Una vez volví al edificio donde dejé al pasajero, pero no estaba afuera y yo no podía ponerme a tocar todos los timbres. Nunca las reclamaron. También encontré algún paraguas y una campera negra que se olvidó una chica, pero que tampoco fueron reclamados. Y una vez llevé a alguien al aeropuerto y se dejó el almohadón para la nuca. Cuando me avisaron tuve que hacer un viaje de 45 minutos para volver a llevárselo".

¿Cuáles son las piezas más reclamadas por los pasajeros olvidadizos? En la Argentina, la lista es la siguiente:

Plata Teléfonos celulares Anteojos Mochilas, bolsas, carpetas, cajas o equipaje Llaves Billeteras y carteras Ropa Documentos Botellas y termos Joyas, relojes y maquillajes

Hubo algunos cambios con respecto al listado de 2020. Los paraguas fueron desplazados del top ten y, en cambio, aparecieron las joyas, relojes y maquillajes. Tal vez porque la gente empezó a salir nuevamente, después de los difíciles tiempos de cuarentena y restricciones del año anterior.

Uber también hace un inventario de los objetos más extraños que aparecen en los autos. En ese rubro, Estados Unidos es el país que lidera el ranking de hallazgos bizarros. Uno de los más raros de 2021 fue una dentadura de oro de 10 quilates. También aparecieron un ukelele perteneciente a la cantante Billie Eilish, un paquete de pelucas y un asiento masajeador.

Mientras tanto, en Australia los choferes encontraron almohadas y artículos para bebé. Y en Brasil, sillas portátiles y guitarras.

De acuerdo a fuentes de Uber, en Latinoamérica 9 de cada 10 artículos reportados como olvidados en viajes tomados a través de Uber son recuperados y devueltos a sus dueños.

Cómo recuperar un objeto olvidado

Los usuarios que olvidan algún objeto durante un viaje por la app pueden realizar un reporte a través de su cuenta de Uber, ya sea desde la aplicación del teléfono o en una computadora y seguir los siguientes pasos:

1- Abrir la app e ir a “Tus viajes”. Si el objeto perdido es el celular, se puede hacer lo mismo a través de la web de Uber, iniciando sesión con la cuenta que corresponda.

2- Seleccionar el viaje en el que se olvidó el objeto y, después, la opción "Artículos perdidos".

3- Seleccionar “Contacta a tu conductor por un artículo perdido”.

4- Ingresar un número de teléfono de contacto (también puede ser el de un amigo o familiar) y presionar el botón “Enviar”.

5- Desde Uber llamarán a ese teléfono para contactar al dueño del objeto en forma directa con el conductor del vehículo donde se perdió.

6- Si el conductor responde y confirma que encontró el objeto, simplemente hay que coordinar un lugar y horario para la entrega.

7- Si el conductor no responde, hay que dejar un mensaje de voz con la descripción del artículo y los datos de contacto.

Los viajes que realizan los conductores para devolver los objetos olvidados deben ser abonados por el usuario.