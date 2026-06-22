La Bolsa de Colombia se hundió más de 4% y los bonos retrocedieron tras la victoria de Abelardo de la Espriella

El peso colombiano se fortaleció tras la victoria de De la Espriella en segunda vuelta.

El índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) retrocedió 4,4% y los bonos soberanos cayeron este lunes, luego de lo que fue la victoria del candidato derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de 2026, celebradas el pasado domingo en el país sudamericano.

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En efecto, MSCI COLCAP perdió 4,38% (-109,66 puntos) hasta los 2.393,3 puntos y se ubicó como el índice de peor desempeño en la región, además de dejar atrás la suba de la jornada anterior. El viernes, había avanzado un 4,02% hasta los 2.502,96 puntos, pero la toma de ganancias de los inversores impulsó la baja.

En Nueva York, el papel de Ecopetrol (EC) perdió 2% a los u$s16.25, pese a venir de un rally que lo llevó a arrastrar una suba del 17,3% en el último mes, y de hasta un 59% en lo que va del año.

En tanto, los bonos Globales anotaron bajas generalizadas por hasta 0,4% en la rueda, encabezados por el Colom 8 (11/14/35) y el Colom 8 3/8 (11/07/54). En contraste, el Colom 3 7/8 04/25/27 marcó una leve suba del 0,02%.

Colombia @leofinanzas Fuentes del mercado destacaron que los operadores reaccionaron con cautela a la ajustada victoria del candidato de Defensores de la Patria, frente a las expectativas por un triunfo más amplio. Este escenario podría moderar las inversiones extranjeras en el corto plazo.

El peso colombiano se fortaleció contra el dólar Por la mañana, el peso colombiano (COP) abrió con un alza de 1,48% a 3.390 COP por dólar más fuerte desde, su nivel febrero de 2020, para cerrar luego a 3.445,12 COP por dólar. El día después de la primera vuelta de mayo, el COP se apreció más del 3%, según Reuters. El MSc en Economía, Diego Montañez-Herrera, destacó en redes sociales que más allá de ruidos políticos, el comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar está explicada por los episodios de debilidad global. Esto, a partir de un índice dólar (DXY) que acumula una importante corrección en lo que va 2026, en un contexto de apreciación de las monedas emergentes.