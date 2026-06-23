Mundial 2026: pronostican récord en el negocio de las apuestas deportivas

Además de los números históricos que involucran a la Copa FIFA de este año, los operadores del mundo de las apuestas reguladas y no reguladas proyectan niveles récord para este año.

Sin lugar a dudas la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará récords e hitos históricos no solo deportivos sino económicos. En tal sentido, al ser organizada conjuntamente por tres naciones y contar con la participación de 48 equipos, lo que da lugar a un total de 104 partidos, amplía significativamente las oportunidades de las apuestas, ofreciendo a los operadores una mayor variedad de eventos para atraer al público. Si bien los expertos en el negocio global de las apuestas son cautelosos al proyectar la actividad, porque consideran que, pese al mayor número de partidos, la inclusión de equipos de menor categoría, podría diluir el interés, en la primera fase, así y todo, proyectan apuestas por 60.000 millones de dólares . Por lo menos así lo ven los especialistas de H2 Gambling Capital que estima que en esta Copa FIFA se apostará aproximadamente un 71% más que en la de Qatar 2022 y un 185% por encima de la de Rusia 2018. “Estas estimaciones reflejan únicamente los canales de apuestas deportivas legales y no incluyen los mercados ilegales o no regulados” , señala H2.

Según explican estos especialistas, el incremento proyectado es, en general, consistente con los datos observados del torneo en mercados regulados. Citan como ejemplo que la autoridad nacional de juegos de azar de Francia (ANJ) informó que las apuestas en línea para la Copa FIFA 2022 fueron un 56% superiores a las de la edición de 2018, lo que proporciona una validación externa de la magnitud del incremento que puede generar un gran torneo. Sin embargo, aclaran, el incremento también es función de mercados más regulados, ya que Brasil (entre otros mercados) se incluye en las estimaciones por primera vez, tras la regulación del mercado en 2025.

La gente de H2 estima que, de esta cantidad, se apostarán 5.700 millones de dólares en los países anfitrione s: se prevé que México tenga la mayor participación en apuestas de fútbol, seguido de Canadá, mientras que Estados Unidos tendrá la menor. Sin embargo, dado el tamaño de su mercado, Estados Unidos será el principal contribuyente con 2.900 millones de dólares en apuestas, en comparación con los 2.500 millones de dólares de México y los 300 millones de dólares de Canadá (solo casas de apuestas legales, excluyendo sitios web). “ Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos generó aproximadamente 1.300 millones de dólares en apuestas de fútbol entre junio y julio del año pasado” .

Ahora bien, cómo influye el formato del torneo sobre las apuestas. Para los especialistas, la Copa del Mundo se considera una herramienta clave para la captación de clientes por parte de las casas de apuestas. Por ejemplo, durante el Mundial de 2022, las casas de apuestas francesas sumaron 177.000 nuevos jugadores únicos, mientras que las belgas registraron 43.000. En términos generales, el Mundial de 2026, con su formato ampliado, ofrece más oportunidades de apuestas, abarcando más partidos y más países.

Sin embargo, un análisis más detallado sugiere que es improbable que la expansión se traduzca en un aumento proporcional de la actividad de apuestas. “El 60% de los partidos adicionales corresponden a la fase de grupos, donde la participación suele ser menor”: la inclusión de un mayor número de equipos de menor ranking también podría reducir la calidad, el interés y la competitividad promedio de los partidos, con una mayor prevalencia de encuentros desiguales y enfrentamientos sin selecciones destacadas; además, los partidos adicionales restantes se introducen mediante la adición de una nueva ronda de dieciseisavos de final; y si bien estos partidos generarán mayores niveles de participación que los de la fase de grupos, se espera que aún no alcancen la intensidad ni el volumen de apuestas asociados con las rondas eliminatorias posteriores.

Además, “la actividad de apuestas es muy sensible a la participación de las selecciones nacionales”: los mercados suelen experimentar un aumento significativo en las apuestas cuando participa su país de origen, observándose incrementos adicionales a medida que los equipos avanzan en el torneo. Por lo tanto, el volumen total de apuestas se ve fuertemente influenciado por el rendimiento de los mercados de apuestas más importantes.

“Se esperaría que un escenario en el que varias selecciones importantes lleguen a las últimas fases impulsara una participación considerablemente mayor, respaldada por una mayor atención mediática y un interés más amplio por parte de los consumidores. Por el contrario, la eliminación temprana de selecciones clave podría frenar la actividad total de apuestas. Por ejemplo, Francia (que llegó a la final del Mundial de 2022) registró un 29% de las apuestas del Mundial en los 7 partidos (de 64) en los que participó la selección francesa”.

Un análisis de la Autoridad Danesa del Juego, muestra el total de apuestas realizadas cada día del Mundial (incluyendo todas las apuestas, no solo las del Mundial) y como era de esperar, los días en que Dinamarca jugó registraron un volumen de apuestas considerablemente mayor que los días en que no jugó, incluyendo la final. Además, observaron que el interés alcanza su punto máximo hacia el final del torneo: los cuartos de final del 9 y 10 de diciembre (2 partidos por día) registraron un mayor número de apuestas que la mayoría de los días anteriores del torneo, cuando se disputaban 4 partidos por día, y las semifinales del 13 y 14 de diciembre (1 partido por día) muestran claramente un gasto aún mayor por partido.

A nivel global, entre los canales regulados y los no regulados, H2 estima que el mercado global de apuestas deportivas, alcance aproximadamente 1,66 billones de dólares en 2026 lo que implica una tasa de crecimiento anual del 14,6% en 10 años, con un crecimiento acelerado en el período posterior al Covid-19. “Dentro de este mercado, Asia sigue siendo el más grande a nivel mundial, por delante de Europa, mientras que Norteamérica, Latinoamérica y África han mostrado el mayor crecimiento en los últimos años”.

Con relación al caso del futbol, las tendencias mundiales indican que las apuestas de fútbol han seguido en general el crecimiento de las apuestas deportivas en general, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual estimada del 12% durante los últimos diez años. “A pesar de este fuerte crecimiento en términos absolutos, la cuota del fútbol en el total de las apuestas deportivas ha disminuido, pasando de aproximadamente el 69% en 2018 al 56% en 2026, lo que refleja la creciente diversificación del mercado global de apuestas deportivas, sobre todo tras la regulación y la rápida expansión de las apuestas deportivas en Estados Unidos”.

Entonces, aplicando la cuota actual del fútbol sobre el total de ganancias brutas de las apuestas deportivas, H2 estima que “el volumen de negocios global del fútbol en 2026 será de aproximadamente 937.000 millones de dólares, lo que refleja tanto los canales legales como los ilegales y, por lo tanto, no es directamente comparable con la estimación de 60.000 millones de dólares en apuestas para la Copa del Mundo, que refleja solo los canales legales”.

A modo de ejemplo, aplican un margen de retención del 12,5%, en consonancia con la estimación de H2 sobre el margen global de las apuestas de fútbol y respaldada en gran medida por los datos observados en el torneo. ANJ, de Francia, informó de un margen de retención implícito de aproximadamente el 11,7% durante el Mundial de 2022; y “la estimación de H2 del 12,5% refleja el continuo crecimiento de las apuestas combinadas y las apuestas con múltiples participantes desde 2022, que ofrecen márgenes considerablemente superiores a las apuestas a partidos individuales”. De modo que al aplicar este margen a la estimación del volumen de apuestas del Mundial de H2, se obtiene una ganancia bruta estimada para el torneo de aproximadamente 7.500 millones de dólares.

En cuanto a los riesgos de las estimaciones, además de algunos ya mencionados, H2 destaca que la no clasificación de Italia para el torneo de 2026 representa un riesgo a la baja para las estimaciones europeas, ya que Italia es uno de los mercados de apuestas de fútbol más grandes de Europa, y su ausencia en el torneo reduce el potencial de un aumento en la participación impulsado por los aficionados locales en toda la competición.

Con relación a los mercados de predicción, H2 reconoce su creciente popularidad en Estados Unidos, especialmente en los deportes nacionales, pero no prevé que estas plataformas tengan un impacto significativo en el volumen global de apuestas de fútbol para la Copa Mundial de 2026.