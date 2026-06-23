Juicio por la muerte de Diego Maradona: hoy volverá a declarar Leopoldo Luque

El neurocirujano se presentará para un nuevo testimonio. Además, declararán dos trabajadores del barrio privado.

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa una instancia decisiva para la fiscalía, que intenta demostrar la responsabilidad de los siete acusados por homicidio simple con dolo eventual . En ese contexto, esta semana comenzarán a declarar nuevos testigos que mantuvieron contacto directo con el exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre .

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Los investigadores consideran que esos testimonios serán determinantes para reconstruir cómo fueron los últimos días de Maradona, cuál era su estado de salud y cuándo comenzaron a evidenciarse los signos de deterioro que derivaron en su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Para la audiencia de este martes fueron convocados dos trabajadores de la garita de seguridad del barrio privado donde residía Maradona durante su recuperación y Maximiliano Trimarchi , la persona que acercó al psicólogo Carlos Díaz al entorno del ex capitán de la Selección argentina.

La fiscalía entiende que los tres podrán aportar información relevante sobre la dinámica cotidiana dentro de la vivienda y sobre las personas que ingresaban o tenían contacto habitual con el paciente.

Leopoldo Luque volverá a dar su testimonio en el juicio

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la nueva intervención de Leopoldo Luque, el neurocirujano que integraba el equipo médico de Maradona y que figura entre los siete imputados. El médico adelantó que realizará una serie de aclaraciones relacionadas con testimonios y pruebas que fueron incorporados al juicio en las últimas semanas.

Será su octava participación dentro del debate oral, donde ya intervino en varias oportunidades para responder acusaciones y explicar aspectos vinculados a la atención médica del ex futbolista.

Durante la última audiencia, Luque anticipó que buscará desmentir distintas afirmaciones realizadas por algunos testigos. “Mi idea es la semana que viene hacer una serie de aclaraciones porque se me nombró bastante con respecto a algunas decisiones, como la del médico clínico, y yo voy a demostrar que no tuve ningún contacto en ese sentido”, afirmó.

Además, sostuvo que su nombre aparece vinculado a situaciones en las que asegura no haber intervenido. “Mi nombre aparece reiteradamente en muchas situaciones donde no aparezco ni de cerca, así que lo voy a aclarar”, agregó.

Otro de los puntos que Luque pretende abordar está relacionado con la supervisión del personal de enfermería que atendía a Maradona.

El neurocirujano rechazó haber tenido responsabilidad sobre ese sector y aseguró que nunca estuvo a cargo de coordinar el trabajo de los enfermeros. “Yo no manejaba a los enfermeros, eso está clarísimo”, sostuvo ante el tribunal.

También recordó su actuación durante la jornada en la que murió el ex futbolista. “El día de la muerte llamé al 911 porque me pidieron los enfermeros. Yo estaba operando, estaba en shock”, afirmó.

La polémica por los audios

Luque también apuntó contra la utilización de algunas conversaciones incorporadas como prueba durante el juicio. Según expresó, varios audios y mensajes fueron interpretados de manera parcial y fuera de contexto.

“Mi teléfono está peritado de punta a punta y hay mensajes que sé que la fiscalía necesita extraer para construir una imagen mala mía”, aseguró.

La fiscalía, por su parte, considera que gran parte de esas comunicaciones permiten reconstruir decisiones médicas y situaciones ocurridas durante la internación domiciliaria.

La declaración que dejó más dudas que respuestas

La semana pasada declaró Romina Milagros Rodríguez, conocida como “Monona”, la cocinera que convivía en la casa donde murió Maradona.

Carlos Díaz Juicio Maradona.jpg Luque es uno de los principales acusados en el juicio. Reuters

Su testimonio llamó la atención porque, pese a haber brindado numerosas entrevistas públicas durante los últimos años, aseguró no recordar con precisión muchos de los hechos que se investigan.

Durante el debate fue cuestionada por otros testigos que señalaron que le preparaba comidas con altos niveles de calorías y sodio, incompatibles con las restricciones alimentarias que requería el estado de salud del exentrenador.

Ante las reiteradas respuestas ambiguas, los jueces le recordaron que tenía la obligación legal de decir la verdad y le advirtieron que ocultar información durante una declaración testimonial constituye un delito.

Sin embargo, sus respuestas continuaron siendo imprecisas, con expresiones como “Puede ser”, “Creo que sí” o “No me acuerdo”, lo que limitó el aporte de su declaración al expediente.

Cómo avanza el juicio por la muerte de Diego Maradona

A más de dos meses del inicio del proceso, los fiscales buscan fortalecer la reconstrucción de los hechos ocurridos durante las semanas previas a la muerte de Maradona.

Por eso, los testimonios de personas que convivieron o tuvieron contacto frecuente con el astro aparecen como piezas centrales para determinar si existieron negligencias, omisiones o decisiones que pudieron haber influido en el desenlace fatal.

La nueva declaración de Luque, sumada a los testimonios previstos para esta semana, podría convertirse en uno de los capítulos más relevantes del juicio que intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de uno de los máximos ídolos de la historia del deporte argentino.