El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con el frío como protagonista de esta semana con mínimas debajo de los 4 grados, de acuerdo con últimos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, se esperan nevadas, neblina y frío extremo para 14 provincias.
Frío extremo, neblinas y alerta meteorológica por nevadas: cómo seguirá el clima en el AMBA
El SMN anunció una serie de fenómenos para 14 provincias y estima que será una semana helada. El AMBA espera mínimas críticas.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este martes la mínima se ubicará alrededor de los 4 grados y la máxima llegará a los 12 grados. Por otro lado, el miércoles será uno de los días más fríos de la semana, con franjas entre los 3 y 11 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y sin probabilidades de lluvias. Hacia el jueves la temperatura oscilará entre los 5 y 15 grados, mientras el viernes la mínima estará cerca de los 4 grados.
Neblina, nevadas y frío extremo: cuáles son las provincias afectadas
El organismo sostuvo una alerta amarilla vigente por temperatura extrema fría para las ciudades del sur de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Misiones, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.
Otras zonas menos expuestas a este tipo de eventos también registrarán temperaturas cercanas a los 0 °C, tras una combinación de "aire polar, cielos despejados y viento escaso", sostuvo Meteored. Por otro lado, el SMN arrojó la vuelta de la neblina para Jujuy, Salta y Tucumán, junto a nevadas en Santa Cruz con acumulados de entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y de 10 a 20 cm en los sectores cordilleranos, valores que de forma puntual podrían ser superados.