Frío extremo, neblinas y alerta meteorológica por nevadas: cómo seguirá el clima en el AMBA + Agregar ámbito en









El SMN anunció una serie de fenómenos para 14 provincias y estima que será una semana helada. El AMBA espera mínimas críticas.

La mínima en AMBA para este martes es de 4 grados. RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con el frío como protagonista de esta semana con mínimas debajo de los 4 grados, de acuerdo con últimos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, se esperan nevadas, neblina y frío extremo para 14 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este martes la mínima se ubicará alrededor de los 4 grados y la máxima llegará a los 12 grados. Por otro lado, el miércoles será uno de los días más fríos de la semana, con franjas entre los 3 y 11 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y sin probabilidades de lluvias. Hacia el jueves la temperatura oscilará entre los 5 y 15 grados, mientras el viernes la mínima estará cerca de los 4 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2069375836826816618&partner=&hide_thread=false Mañana polar con temperaturas por debajo de lo normal para junio, en el centro y norte argentino con fuertes #heladas y 14 prov. con alerta por temp. extremas.

Muy baja sensación térmica: Malargüe -11 °C, Bariloche con -6 °C, San Juan con -6 °C y zonas del AMBA con -2 °C de ST. pic.twitter.com/fNZzrEHzZD — Meteored Argentina (@MeteoredAR) June 23, 2026

Neblina, nevadas y frío extremo: cuáles son las provincias afectadas El organismo sostuvo una alerta amarilla vigente por temperatura extrema fría para las ciudades del sur de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Misiones, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.

Otras zonas menos expuestas a este tipo de eventos también registrarán temperaturas cercanas a los 0 °C, tras una combinación de "aire polar, cielos despejados y viento escaso", sostuvo Meteored. Por otro lado, el SMN arrojó la vuelta de la neblina para Jujuy, Salta y Tucumán, junto a nevadas en Santa Cruz con acumulados de entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y de 10 a 20 cm en los sectores cordilleranos, valores que de forma puntual podrían ser superados.