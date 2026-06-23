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23 de junio 2026 - 07:59

La CONARE abre una convocatoria para sumar una ONG a su composición

La Comisión Nacional para los Refugiados llama a organizaciones sin fines de lucro a postularse para integrarla con voz pero sin voto. El mandato es de dos años y las interesadas tienen 30 días hábiles para presentar su documentación.

Comisión Nacional para los Refugiados

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria pública para incorporar a una organización no gubernamental (ONG) a su integración, tal como lo prevé el artículo 23 de la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La ONG seleccionada participará con derecho a voz y sin derecho a voto, y su mandato será de dos años, renovable.

La resolución, firmada por Juan Facundo Etchenique, Tomás Randle y Germán Cristian Pugnaloni, reemplaza a la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, que ocupó ese lugar desde octubre de 2024 y cuyo mandato vence en octubre de 2026.

Informate más

Las organizaciones interesadas deberán acreditar al menos cuatro años de antigüedad, presentar estatutos y personería jurídica, y demostrar trayectoria en la defensa de derechos humanos y en la asistencia a solicitantes de asilo, refugiados, migrantes, apátridas y personas desplazadas. También deberán designar un representante titular y uno suplente.

Entre los criterios de selección, la CONARE ponderará la experiencia en proyectos de integración local de refugiados, la capacidad de coordinación con otras organizaciones y el nivel de representatividad efectiva de la población refugiada atendida en los últimos tres años. La documentación puede presentarse en la sede de la Secretaría Ejecutiva, en Hipólito Yrigoyen 952, 1° piso de CABA, o solicitarse por correo a [email protected].

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