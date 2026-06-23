La CONARE abre una convocatoria para sumar una ONG a su composición + Agregar ámbito en









La Comisión Nacional para los Refugiados llama a organizaciones sin fines de lucro a postularse para integrarla con voz pero sin voto. El mandato es de dos años y las interesadas tienen 30 días hábiles para presentar su documentación.

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria pública para incorporar a una organización no gubernamental (ONG) a su integración, tal como lo prevé el artículo 23 de la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La ONG seleccionada participará con derecho a voz y sin derecho a voto, y su mandato será de dos años, renovable.

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La resolución, firmada por Juan Facundo Etchenique, Tomás Randle y Germán Cristian Pugnaloni, reemplaza a la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, que ocupó ese lugar desde octubre de 2024 y cuyo mandato vence en octubre de 2026.

Las organizaciones interesadas deberán acreditar al menos cuatro años de antigüedad, presentar estatutos y personería jurídica, y demostrar trayectoria en la defensa de derechos humanos y en la asistencia a solicitantes de asilo, refugiados, migrantes, apátridas y personas desplazadas. También deberán designar un representante titular y uno suplente.

Entre los criterios de selección, la CONARE ponderará la experiencia en proyectos de integración local de refugiados, la capacidad de coordinación con otras organizaciones y el nivel de representatividad efectiva de la población refugiada atendida en los últimos tres años. La documentación puede presentarse en la sede de la Secretaría Ejecutiva, en Hipólito Yrigoyen 952, 1° piso de CABA, o solicitarse por correo a [email protected].