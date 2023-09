Último adiós: trasladaron los restos del ingeniero asesinado al cementerio

Un vocero judicial detalló a Télam que Barbieri alcanzó a ingresar herido a una heladería, situada justo en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local.

mariano barbieri acuchillado heladeria palermo.jpg Mariano Barbieri.

"No me quiero morir", alcanzó a decir Barbieri, según relataron los testigos a los investigadores, tras lo cual les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron.

Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y le había clavado un cuchillo.