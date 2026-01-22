Tragedia en Pinamar: un obrero murió al caer desde una obra en construcción + Seguir en









El accidente ocurrió este jueves por la tarde en una obra ubicada entre Rivadavia y De los Totora, donde se levantaba un nuevo local comercial.

La víctima tenía 46 años y participaba de los trabajos para una filial del supermercado La Proveeduría. La Nación

Un trabajador de la construcción murió este jueves por la tarde tras caer al vacío mientras realizaba tareas en una obra ubicada en la ciudad de Pinamar. El hecho se registró alrededor de las 19.30 y generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, el obrero se encontraba desempeñando tareas en un edificio en construcción situado en la intersección de Rivadavia y De los Totora, cuando por motivos que aún se investigan perdió el equilibrio y cayó desde altura. El impacto le provocó la muerte en el lugar, sin que los equipos médicos pudieran asistirlo.

Investigan las circunstancias del accidente Tras el accidente, la calle Rivadavia fue cortada de manera total para facilitar el trabajo de los peritos y preservar la escena. En el operativo participaron agentes de la Guardia Urbana y del Grupo de Prevención Motorizada, quienes se encargaron del ordenamiento del tránsito y de la seguridad en el perímetro.

Según se confirmó, la víctima formaba parte del personal que trabajaba en la construcción de una filial del supermercado La Proveeduría. Vecinos del sector dieron aviso al 911 luego de advertir la presencia del cuerpo en el lugar.

Cerca de las 21, efectivos de la Policía Científica arribaron al sitio para llevar adelante las pericias técnicas, que buscarán establecer cómo se produjo la caída, si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes y si existieron fallas o negligencias durante la obra.

El hombre fallecido tenía 46 años y, según consignó La Nación, sería oriundo del barrio porteño de Chacarita. La causa quedó en manos de la Justicia, que aguardará los informes periciales para avanzar con la investigación del fatal episodio.

