Presentaron un proyecto para prohibir la circulación vehicular en las playas de la Costa Atlántica

Después de una serie de accidentes con cuatriciclos y UTV en zonas turísticas de Pinamar y Villa Gesell, senadores del bloque de Unión y Libertad presentaron un proyecto para prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa presentada por Sergio Vargas y Carlos Kikuchi es reforzar la seguridad en la costa.
La iniciativa presentada por Sergio Vargas y Carlos Kikuchi apunta a reforzar la seguridad en la Costa a partir de graves accidentes que sucedieron en los primeros días del año.
Este proyecto llega luego de graves siniestros en la Costa Atlántica en los primeros días de 2026. En primer lugar, Bastián, un niño de 8 años que resultó con lesiones graves tras ser embestido por un cuatriciclo en Pinamar mientras viajaba con su padre en la UTV, y el de un hombre de 27 años que volcó con su vehículo en Villa Gesell.
En detalle, la propuesta establece un marco normativo para impedir la circulación de autos, motos, cuatriciclos y UTV en las playas. De esta manera, sólo estarán habilitados vehículos en situaciones de emergencia, para realizar tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos. Además, el texto insta a la colaboración entre las autoridades de la Provincia y los municipios costeros para adaptar la aplicación de la normativa.
Los senadores advirtieron que hay un "creciente riesgo que implica la circulación de autos, motos y cuatriciclos en zonas de uso recreativo, donde conviven peatones, niños y actividades turísticas, generando situaciones de peligro permanente y antecedentes de siniestros evitables".
Además de la seguridad de los turistas, también mencionaron entre las motivaciones del proyecto el aspecto ambiental. Según señalaron, la circulación de vehículos sobre la arena y los médanos provoca la aceleración de la erosión, daña la flora y fauna autóctonas y altera el equilibrio natural de los ecosistemas costeros. Los senadores remarcaron que mantener el equilibrio es importante para hacerle frente a fenómenos climáticos extremos como tormentas o marejadas.
“El tránsito indiscriminado de vehículos en la playa pone en riesgo directo a las personas, especialmente a niños y familias, y produce un daño ambiental profundo y muchas veces irreversible”, explicaron Kikuchi y Vargas.
Pinamar endurece sanciones en La Frontera
En plena temporada, la Municipalidad de Pinamar endureció las sanciones para quienes circulen con cuatriciclos, motos, camionetas o UTVs por zonas no habilitadas, estableciendo multas de hasta 15 millones de pesos, secuestro de vehículos y cargos por gastos médicos. La medida se tomó tras el accidente que dejó en terapia intensiva a Bastián, el niño de ocho años.
El decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16, incrementa significativamente las penalidades para infractores en La Frontera, un sector considerado de alto riesgo. Las multas van de 8.500 a 25.000 módulos, equivalentes a unos 15 millones de pesos según la gravedad y reincidencia. La normativa también habilita el secuestro preventivo de vehículos y la inhabilitación prolongada de licencias de conducir, además de la posibilidad de denuncias penales por ingreso indebido a propiedades privadas.
Uno de los puntos centrales es que los infractores serán responsables de todos los gastos derivados de accidentes, incluidos traslados sanitarios, internaciones, tratamientos y operativos de emergencia. Además, deberán cubrir daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.
