Accidente en Pinamar: declaró la acompañante de la camioneta que chocó al UTV donde viajaba Bastián

La joven que se encontraba junto al empresario Manuel Molinari en la camioneta Amarok que colisionó con un UTV brindó su testimonio ante la Justicia.

La testigo viajaba como acompañante en la Amarok conducida por el empresario imputado y aportó detalles sobre el impacto y los minutos posteriores al choque ocurrido en los médanos de Pinamar.

La investigación judicial por el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar , que dejó gravemente herido a Bastián de 8 años, sumó en las últimas horas un testimonio central. Se trata de la declaración de Brisa , la joven de 23 años que viajaba como acompañante en la camioneta Amarok conducida por Manuel Molinari , actualmente imputado en la causa.

Ante el fiscal, la testigo reconstruyó la secuencia del accidente ocurrido el 7 de enero , en la zona conocida como La Frontera , uno de los sectores más transitados por vehículos todo terreno durante la temporada de verano.

Según su testimonio, la pareja había llegado ese mismo día a la costa atlántica y, cerca de las 19.50 , intentaba salir del área de médanos por un sendero angosto y de difícil circulación. En ese contexto, explicó que avanzaban a baja velocidad , ya que su novio temía que la camioneta pudiera encajarse en la arena.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su versión, apareció de frente y de manera repentina un UTV que circulaba a alta velocidad. Brisa aseguró que Molinari frenó de inmediato , pero que el choque fue inevitable y se produjo en cuestión de segundos, impactando la parte delantera de ambos vehículos.

La joven afirmó haber alcanzado a observar que el UTV era conducido por Noemí Quiróz , acompañada por una menor en el asiento delantero. En la parte trasera viajaba un adulto con un niño en brazos —identificado luego como Bastián— y otra nena sentada a su lado.

Tras la colisión, relató que descendieron rápidamente de la Amarok para asistir a los ocupantes del UTV. Según declaró, el hombre que viajaba atrás se identificó como el padre de los chicos y, en medio de una situación de extrema tensión, bajó al niño inconsciente y lo recostó en el suelo.

Brisa señaló que el padre se encontraba desesperado, gritándole a su pareja, mientras ella intentaba que se concentrara en el estado del menor, que no reaccionaba. También describió lesiones visibles en las otras dos niñas: una con un corte leve en el cuello y la otra con el rostro inflamado y sangrado nasal, ambas en estado de shock.

Traslados, asistencia y condiciones de seguridad

De acuerdo con la declaración, minutos después llegó al lugar un amigo de Molinari en otro UTV, quien trasladó al padre y al niño herido hasta el acceso al predio para pedir ayuda. Más tarde, un conocido de la familia de las víctimas llevó a las dos menores al hospital para su atención.

La testigo sostuvo que, tras el accidente, ella, su pareja y la conductora del UTV permanecieron en el lugar a la espera de la policía. Además, afirmó que ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad, un dato que ahora será evaluado en el marco de la causa.

Este jueves se realizó la pericia mecánica de los vehículos involucrados en el Depósito Judicial de Pinamar, una instancia clave para la investigación. Los especialistas buscan reconstruir la dinámica del choque, establecer trayectorias, velocidades, capacidad de frenado, ángulo de impacto y punto exacto de colisión.

La fiscalía solicitó un análisis exhaustivo del estado general de los vehículos, los daños específicos, el funcionamiento de los sistemas de seguridad —luces, frenos, dirección y cinturones— y la posible existencia de modificaciones mecánicas que hayan alterado su rendimiento original. En el caso del UTV, también se evaluará la presencia de banderines de seguridad, obligatorios para este tipo de rodados en zonas de médanos.

Cada una de las partes cuenta con peritos propios. La defensa de la conductora del UTV designó a Miguel Larichiutta, mientras que el empresario Molinari será representado en esta instancia por un especialista convocado por su abogado Sebastián Riglos. El perito oficial, sin vínculo con las partes, tendrá un rol determinante en la reconstrucción final del hecho.

La salud de Bastián: el nuevo parte indicó que tiene lesiones cervicales y cerebrales graves

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte de salud de Bastián, el nene de 8 años internado tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar. El documento indicó que el menor cuenta con "lesiones cervicales y cerebrales severas" producto del traumatismo.

La información del parte fue compartido por el canal A24, donde indicaron que tras una resonancia magnética los médicos hallaron que el niño cuenta con "lesiones cervicales y cerebrales severas" producto del traumatismo por el accidente.

Así, se le hará un seguimiento desde los equipos de neurología y neurocirugía. Además, los médicos buscarán darle más asistencia respiratoria a partir de una traqueotomía, ya que se eleva el riesgo de infecciones.

En las últimas horas se conoció una "falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria". "Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central", sigue el parte, que explica que están pendientes los resultados.

Además, resaltaron que el pequeño "continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado". La Justicia está investigando responsabilidades en el choque, que ocurrió en la zona de La Frontera, donde es habitual el descontrol de cuatriciclos, camionetas y otros vehículos.

Tras el caso de Bastián, el Municipio de Pinamar anunció nuevas sanciones para quienes circulen con vehículos en zonas no habilitadas, que incluyen multas de hasta $15 millones, el secuestro de vehículos y el pago de gastos médicos, en caso de que los haya.