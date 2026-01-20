Cómo sigue la salud de Bastián Jerez luego de la quinta operación tras el accidente en Pinamar

El niño de 8 años permanece clínicamente estable en el hospital de Mar del Plata, aunque tuvo fiebre tras la última operación y recibe antibióticos.

El parte médico de Bastián Jerez confirmó este martes que el niño de 8 años permanece estable tras la quinta cirugía , aunque presentó fiebre durante la noche. El menor continúa internado con respiración asistida , sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial , y bajo monitoreo permanente.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que Bastián se encuentra estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico.

El nuevo parte se conoció luego de que el niño atravesara su quinta intervención quirúrgica , a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque entre una camioneta y una UTV ocurrido en Pinamar . Desde entonces, el equipo médico mantiene un seguimiento constante de su evolución.

Las autoridades sanitarias precisaron que, durante la noche del lunes y tras la última cirugía, Bastián registró algunas líneas de fiebre. Ante ese cuadro, se realizaron estudios complementarios y se inició un tratamiento con antibióticos como medida preventiva.

“El drenaje colocado en el día de ayer se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado” , señalaron desde el hospital, destacando un dato positivo dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

Evolución clínica y respuesta a estímulos

En el mismo parte médico, el hospital indicó que el niño continúa presentando una respuesta parcial a estímulos, un aspecto que los profesionales siguen evaluando día a día en función de su evolución general.

El caso de Bastián Jerez generó una fuerte conmoción y mantiene en vilo a la comunidad, mientras su familia aguarda señales de mejora. Por el momento, el pronóstico sigue siendo reservado, aunque el último informe médico remarcó la estabilidad del paciente y la ausencia de complicaciones hemodinámicas inmediatas.

Pinamar: el padre de Bastián fue imputado luego del accidente de su hijo en La Frontera

Las pericias que se hicieron y el relato de algunos testimonios, dieron la pauta a la justicia de que el niño iba a upa del padre, sin cinturón de seguridad y eso fue parte de lo que provocó las graves lesiones y ahora, la imputación al hombre.

También fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados, aunque a cada uno se le busca el grado de responsabilidad, mientras se determina cómo ocurrió el accidente. El padre de Bastian, que conducía un UTV con su hijo presuntamente a upa, fue imputado por la Justicia por "lesiones culposas".

Como parte de las averiguaciones del hecho, tanto los dos UTV como la Amarok están secuestrados por la policía para el peritaje.