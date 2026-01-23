Último parte médico de Bastián: deberá ser operado nuevamente

El niño sigue internado en Mar del Plata. Los médicos indican que el pronóstico es reservado.

Bastián , el nene de 8 años que sufrió un grave accidente el 12 de enero en Pinamar , será sometido a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata . El equipo médico resolvió realizarle una traqueotomía con el objetivo de garantizar una vía aérea estable y optimizar su asistencia respiratoria.

El último parte médico difundido por el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” señaló que el niño “continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva ”, mientras se prepara el procedimiento quirúrgico.

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que Bastián presenta lesiones cerebrales y cervicales severas . Las sospechas sobre el compromiso neurológico surgieron cuando los profesionales intentaron retirarle el respirador para evaluar si podía respirar por sus propios medios.

Durante esa prueba, el menor no logró mantener una respiración espontánea, lo que obligó a los médicos a reinstalar la asistencia mecánica .

Frente a ese cuadro, el equipo tratante decidió programar la traqueotomía como una medida necesaria para asegurar una vía respiratoria más segura y estable.

El accidente en los médanos de Pinamar

El siniestro ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Tras el impacto, el niño fue trasladado a un hospital local, donde los médicos lo operaron en dos oportunidades.

Debido a la complejidad de las lesiones, el menor fue derivado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde volvió a ingresar al quirófano y quedó internado en terapia intensiva.

La investigación judicial continúa mientras se realizan las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados. En ese marco, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad al momento del accidente.

El estado de Bastián sigue siendo delicado y permanece bajo vigilancia permanente del equipo médico, a la espera de la evolución tras la nueva intervención quirúrgica.