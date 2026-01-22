Pinamar endurece los controles: más de 13.800 vehículos fiscalizados y 207 infracciones por conducción riesgosa + Seguir en









La ANSV intensificó los controles en Pinamar, detectó alcoholemias positivas y vehículos irregulares y reforzó la prevención vial en zonas clave.

La ANSV desplegó operativos en La Frontera y en los accesos a la ciudad durante jornadas de alto tránsito turístico. Wikimedia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANVS) incrementó los operativos de control en Pinamar, fiscalizó 13.800 vehículos y labró 207 infracciones por distintas faltas, con foco en alcoholemia positiva, documentación obligatoria y patentes irregulares, en acciones desplegadas en La Fronteray en los accesos a la ciudad para reducir riesgos.

La ANSV mantiene una presencia activa en Pinamar con operativos que apuntan a desalentar conductas temerarias y a reforzar la seguridad vial en un contexto de alta circulación y uso recreativo compartido. Las tareas se concentran tanto en la zona de La Frontera como en los principales accesos, puntos estratégicos por su caudal de tránsito y por el flujo constante de turistas.

Cuáles fueron los resultados de los controles y las faltas detectadas Hasta el momento, los agentes realizaron controles a 13.800 vehículos y registraron 207 infracciones. Del total, 79 correspondieron a alcoholemias positivas, con registros máximos de 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se detectaron 40 infracciones por falta de documentación obligatoria y 13 casos de vehículos que circulaban sin patente o con patentes adulteradas.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 10.02.13 Alcoholemias positivas: se detectaron 79 conductores con alcohol en sangre, con registros que alcanzaron hasta 1,93 g/l. Los controles abarcan todo tipo de vehículos y contemplan la verificación de la documentación exigida, el estado general de circulación y la realización de pruebas de alcoholemia a los conductores. El objetivo es intervenir de manera temprana para evitar situaciones que puedan derivar en siniestros viales.

Trabajo coordinado con Provincia y Municipio Las acciones se desarrollan en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, lo que permite ampliar la cobertura territorial y reforzar la fiscalización en horarios y zonas de mayor movimiento. Esta articulación busca generar un efecto preventivo sostenido y una mayor percepción de control entre quienes circulan por la ciudad.

En escenarios de tránsito intenso y actividades recreativas, la conducción irresponsable representa un riesgo concreto e inmediato. La combinación de alcohol al volante, irregularidades administrativas y maniobras imprudentes incrementa la posibilidad de accidentes con consecuencias graves para conductores, peatones y terceros. WhatsApp Image 2026-01-22 at 10.02.13 (1) Los operativos incluyeron verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia. Prevención y sanciones sin excepciones Además de los operativos en vía pública, la ANSV interviene con sanciones ante conductas irresponsables detectadas en el marco de las acciones de control y prevención vigentes. La política de seguridad vial se aplica de manera uniforme y no contempla excepciones, tanto en Pinamar como en el resto del país. Desde el organismo remarcan que la continuidad de estos operativos resulta clave para reducir riesgos y promover una conducción responsable, especialmente en destinos turísticos donde el volumen de tránsito aumenta de forma significativa.