La salud de Bastián: el nuevo parte indicó que tiene lesiones cervicales y cerebrales graves

La información la arrojó una resonancia magnética, luego de que los médicos sospecharan problemas neurológicos. Además, se le hará una traqueotomía para seguir con la asistencia respiratoria.

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte de salud de Bastián , el nene de 8 años internado tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar . El documento indicó que el menor cuenta con "lesiones cervicales y cerebrales severas" producto del traumatismo.

La información del parte fue compartido por el canal A24, donde indicaron que tras una resonancia magnética los médicos hallaron que el niño cuenta con "lesiones cervicales y cerebrales severas" producto del traumatismo por el accidente.

Así, se le hará un seguimiento desde los equipos de neurología y neurocirugía. Además, los médicos buscarán darle más asistencia respiratoria a partir de una traqueotomía, ya que se eleva el riesgo de infecciones.

En las últimas horas se conoció una "falta de respiración espontánea de probable origen neurológico , por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria". " Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía , con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central ", sigue el parte, que explica que están pendientes los resultados.

Tras el caso de Bastián, el Municipio de Pinamar anunció nuevas sanciones para quienes circulen con vehículos en zonas no habilitadas, que incluyen multas de hasta $15 millones, el secuestro de vehículos y el pago de gastos médicos, en caso de que los haya.

La salud de Bastián: sigue con estabilidad clínica

Bastián Jerez, el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque entre vehículos todo terreno en Pinamar, mostró una señal alentadora en su evolución clínica al presentar respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos, según el último parte médico oficial difundido a diez días del accidente que lo mantiene internado en terapia intensiva.

El nuevo informe del Ministerio de Salud bonaerense confirmó que el menor continúa estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial. Además, los médicos destacaron que se encuentra afebril, un dato considerado positivo en comparación con el día anterior, cuando había registrado algunas líneas de temperatura.

El equipo médico del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata subrayó como principal novedad que Bastián presentó “respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, dos indicadores que representan pequeños pero importantes avances en un cuadro que sigue siendo delicado. Por precaución, el niño continuará con el esquema de antibióticos iniciado cuando apareció el primer indicio de fiebre y permanece acompañado de cerca por sus padres.