Un camión y un colectivo chocaron y las bebidas quedaron derramadas por la calle

El siniestro vial ocurrió en Centenera y Luppi entre un vehículo repartidor y una unidad de la línea 44. Ambos conductores fueron trasladados al hospital Penna y la fiscalía ordenó pruebas de alcoholemia para continuar la investigación.

La mercadería del camión quedó dispersa en plena esquina tras el choque

Un camión y un colectivo protagonizaron esta mañana un fuerte choque en el barrio de Nueva Pompeya, lo que provocó que la carga del vehículo de mayor porte quedara esparcida sobre el asfalto.

El incidente ocurrió en la intersección de Centenera y Luppi, cuando un camión repartidor de bebidas impactó contra una unidad de la línea 44 que, al momento del choque, circulaba sin pasajeros.

La mercadería del camión quedó dispersa en plena esquina Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B acudieron rápidamente y desviaron el tránsito, ya que la mercadería del camión había quedado dispersa en plena esquina.

CAMIÓN Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B acudieron rápidamente y desviaron el tránsito, ya que la mercadería del camión había quedado dispersa en plena esquina. Según informaron fuentes policiales a la NA, ambos conductores fueron trasladados al hospital Penna. El chofer del colectivo presentó politraumatismos leves, mientras que el conductor del camión sufrió una lumbalgia.

En el camión viajaban dos acompañantes que no resultaron heridos.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30 dispuso que se realicen test de alcoholemia a ambos choferes para avanzar con la investigación.

