Un hombre fue apuñalado en San Cristóbal y detuvieron a su hermano + Agregar ámbito en









La víctima tenía 38 años y fue hallado en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha. Presentó múltiples heridas de arma blanca tras ser visto discutiendo con su familiar.

En la escena se observaron manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal. Central de Noticias

Una sangrienta escena conmocionó en la mañana de este viernes al barrio de San Cristóbal, luego de que se hallara el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada. Por el crimen, su hermano fue detenido luego de constatar que habían discutido.

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Las primeras informaciones indicaron que el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la calle. La víctima, un hombre de 38 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Un hombre fue apuñalado en San Cristóbal y detuvieron a su hermano En la escena se observaron manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse. Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

esquina de pichincha y estados unidos En la escena se observaron manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse. Maps

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió que la víctima mantuvo una discusión con su hermano. Este, de 39 años y cuya identidad no fue revelada, quedó detenido luego de constatar las grabaciones. Durante esta mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida e intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

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