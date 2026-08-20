Tras demoras, CABA abrirá la licitación del subte F en octubre y proyecta iniciar las obras en el verano de 2027

El gobierno porteño sigue adelante con los planes para el desarrollo de la nueva línea. A fin de año estiman firmar el contrato con la empresa que se quede con la obra.

Luego de las demoras que obligaron a posponer la apertura de los sobres, el Gobierno porteño abrirá la licitación para la construcción del subte F el próximo 2 de octubre, según confirmó a este medio el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua . El comienzo de las obras están previstos para los primeros meses del 2027.

La Línea F tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones , conectando el sur y el norte de la Ciudad y permitirá combinar con todas las líneas actuales (A, B, C, D, E y H), además de los ferrocarriles Roca y San Martín . El trazado unirá zonas como Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo .

Las estaciones proyectadas incluyen: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico. El plan contempla una ejecución por etapas , con un primer tramo inicial de seis paradas que luego se ampliará progresivamente hasta completar el recorrido total.

"La licitación de la línea F se abrirá el 2 de octubre" , afirmó Bereciartua en diálogo con este medio. Asimismo, anticipó que el objetivo "es firmar el contrato este año" . "Sigue siendo un objetivo ambicioso, pero es la meta que tenemos. Y esperamos comenzar con las obras en el verano de 2027", manifestó.

Su construcción se realizará con la Tunnel Boring Machine (TBM) , una maquinaria diseñada para excavar túneles subterráneos de forma completa y continua, a diferencia del desarrollo de la línea H que se realizó con el método tradicional de pico y pala y que demandó 17 años de tareas.

Según aseguró el ministro, el uso de equipamiento moderno permitirá que la obra afecte en menor medida al vecino. "La tierra del túnel saldrá por el extremo inicial, lo que hará que uno no vea a los camiones ni esté afectado por el material", dijo.

La falta de expertise en el uso de la tuneladora obligó a que los consorcios locales que participan de la licitación hayan tenido que conseguir socios extranjeros para participar. Este fue uno de los motivos por los que, según el ministro, se debió aplazar en varias oportunidades la licitación.

El plan previsto por el gobierno porteño prevé que la construcción demandaría aproximadamente cinco años, siendo su inauguración entre 2031 y 2032.

Los motivos de la demora de la licitación del subte F

También señaló que se trata de un proceso "muy complejo para el estándar argentino desde el punto de vista de la ingeniería" ya que atraviesa la Ciudad más importante y densamente poblada del país y pasa por lugares importantes como el Congreso de la Nación.

Pero además está el factor "Argentina". Para las empresas internacionales, la participación en una obra de tal magnitud requiere de un análisis especial porque "están tomando un compromiso en un país como el nuestro que recién está empezando a normalizar la economía", dijo Bereciartua.

"Ha habido empresas muy importantes que la estudiaron y finalmente decidieron no presentarse", explicó, aunque aclaró que no es "por el proyecto o por la Ciudad en sí", porque está muy bien administrada y tiene un nivel bajo de deuda.

En cuanto al endeudamiento para construir la nueva línea, el ministro destacó la aprobación del proyecto en el ámbito de la Legislatura porteña. "Fue el hecho más contundente del proyecto hasta ahora", destacó.

La aprobación es vista como una buena señal por los oferentes ya que representa un respaldo directo al proyecto. Por un lado, porque es un aval de la sociedad a través del Poder Legislativo. Por otro, que el financiamiento contará con un importante respaldo para llevarla adelante.

En el gobierno porteño estiman que una vez en marcha la nueva línea, reducirá la carga de pasajeros del resto de la red, principalmente el subte C. Aseguran que el 85% de los pasajeros realizarán trasbordo para trasladarse a otro subte o para tomar otro medio de movilidad y permitirá acortar tiempos de viaje.