Un joven de 22 años murió tras arrojarse desde el tercer piso de un edificio de la UBA + Agregar ámbito en









El hecho sucedió en un edificio lindero al Hospital de Clínicas y la oficina dictaminó duelo. La víctima fue sometida a maniobras de RCP debido a un paro cardiorrespiratorio a raíz del impacto.

El operativo tuvo lugar en el edificio DOSUBA, ubicado sobre la calle Presidente José E. Uriburu al 800. Maps

Un joven murió al arrojarse desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La investigación está caratulada como "suicidio", tras conocerse el hecho este miércoles.

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El operativo tuvo lugar esta mañana en el edificio DOSUBA, ubicado sobre la calle Presidente José E. Uriburu al 860, entre avenida Córdoba y Paraguay, por un joven tendido sobre la cinta asfáltica.

Un joven murió al arrojarse desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la UBA Un equipo del SAME constató que el chico, de 22 años, se había arrojado del 3er piso del edificio lindero al Hospital de Clínicas y se encontraba en paro cardiorrespiratorio (PCR), confirmaron a NA.

Pese a que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada durante varios minutos, no se obtuvo respuesta favorable, por lo que se comunicó su fallecimiento. La cuenta oficial de Instagram de la oficina compartió un posteo en el que declaró que hoy 26 de agosto DOSUBA permanecería cerrado por duelo.

View this post on Instagram La UBA desarrolla un test para detectar y diagnosticar patologías de neurodesarrollo en niños Científicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET trabajan en un test que podría permitir detectar trastornos del neurodesarrollo en niños y niñas a partir de una muestra de sangre. La investigación busca identificar en ese material biológico determinados marcadores relacionados con el funcionamiento de las neuronas y avanzar hacia una herramienta de diagnóstico más accesible que los estudios genéticos de alta complejidad.

El proyecto es dirigido por Verónica Baez, docente e investigadora, desde el Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. El equipo ya obtuvo resultados alentadores en modelos animales y comenzó a recolectar muestras de voluntarios para avanzar con el estudio."Logramos buenos resultados en animales y ahora queremos comprobarlo en humanos", destacó la especialista. La investigación busca desarrollar un método que permita encontrar biomarcadores en una muestra de sangre. Se trata de señales biológicas que, una vez identificadas y comparadas con valores de referencia de personas sanas, podrían alertar sobre determinadas alteraciones vinculadas con los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD).

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