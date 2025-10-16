Un importante aeropuerto de la Argentina anunció su cierre: los motivos

La medida ya tiene fecha confirmada y afecta a miles de pasajeros que lo eligen a diario y la principal incógnita pasa por qué sucederá con los vuelos programados.

Un cierre que pocos esperaban encendió la alerta en el sector aéreo argentino . En las próximas semanas, uno de los aeropuertos más utilizados del país dejará de operar por completo . La decisión ya tiene fecha confirmada y afecta a miles de pasajeros que lo eligen a diario.

Un aeropuerto de Argentina cerrará durante un determinado período , y su pista quedará en desuso mientras avanzan obras de renovación y mejoras . La medida forma parte de un plan que busca modernizar la infraestructura aérea y garantizar mayor seguridad en las operaciones futuras.

Se trata del Aeropuerto de Río Grande Gdor. Ramón Trejo Noel , que permanecerá inactivo por algunos meses debido a los trabajos programados en su pista principal. Las autoridades ya definieron las fechas del cierre y los pasos a seguir para reubicar los vuelos durante el período de obras.

Según informaron desde Aeropuertos 2000, el cierre se producirá en enero de 2026 para comenzar con los trabajos de infraestructura. Las mejoras se realizarán sobre la pista y el sistema de balizamiento.

El objetivo principal de la obra es incrementar la seguridad operacional y la eficiencia en la gestión. De acuerdo a la información brindada, la inversión total para estas reformas será de u$s 37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

De esta manera, el cierre esta previsto que comience el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año, por lo que el aeropuerto dejará de operar durante el período de obras.

AVIONES AEROLÍNEAS ARGENTINAS (2).jpg El cierre del aeropuerto esta previsto que comience el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año. AR

Qué sucederá con los vuelos ante el cierre del aeropuerto

Con el cierre temporal del aeropuerto, la principal incógnita pasa por qué sucederá con los vuelos programados durante ese período.

Las aerolíneas informarán en los próximos días cómo se reubicarán o reprogramarán los servicios, mientras los pasajeros deberán estar atentos a posibles cambios en fechas o traslados a aeropuertos cercanos.

El proyecto de renovación contempla la rehabilitación integral de la pista 08-26, con la sustitución de 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga duración. También se instalará un sistema de energía ininterrumpida (UPS), que garantizará el funcionamiento constante de las ayudas visuales.

Además, se incorporará un nuevo sistema de detección de hielo que brindará información en tiempo real sobre el estado de la superficie, donde se incluye la posible formación de escarcha, nieve o hielo.

Por último, se demolerá la plataforma actual para construir un nuevo pavimento de hormigón, lo que ampliará la superficie operativa. Estas obras apuntan a reforzar la seguridad del aeropuerto y optimizar las operaciones en condiciones climáticas adversas.