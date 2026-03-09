Una corredora argentina ganó la maratón de las Islas Malvinas y dedicó el triunfo a los caídos en la guerra

La pinamarense Candela Cerrone, se impuso en la prueba disputada en Puerto Argentino con un tiempo de 3h14m y celebró el triunfo con una dedicatoria a los veteranos.

Candela Cerrone se consagró en la maratón de las Islas Malvinas, considerada la competencia certificada más austral del mundo.

Una corredora argentina, Candela Cerrone, ganó el domingo la maratón de las Islas Malvinas, que se realiza anualmente en Puerto Argentino desde 2005.

La oriunda de Pinamar se consagró en la competencia más austral del mundo, certificadas Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS).

“¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”, gritó la deportista de 48 años, luego de dominio total del difícil circuito, en apenas 3 horas, 14 minutos. “Fue todo muy emotivo y también muy duro”. “Vine con el objetivo de dar lo mejor para representar a nuestro país en nuestras islas”, declaró ante la prensa allí presente.

La Standard Chartered Stanley Marathon es reconocida oficialmente como la carrera más austral del planeta con certificación de la AIMS. Esa condición la convirtió con el paso de los años en una cita muy buscada por corredores de distintos países.

Más allá del atractivo simbólico, el recorrido es conocido por su dificultad. El viento constante, el terreno irregular y un clima que puede cambiar de manera abrupta convierten a la prueba en un verdadero desafío físico y mental para los atletas.

El circuito atraviesa distintas calles de la capital isleña y bordea parte de la costa, pasando por varios puntos históricos de las islas, con el paisaje de las montañas como telón de fondo a lo largo del trayecto.

Un músico tocó el Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas

No hubo escenario, ni acto oficial, ni bandera desplegada. Solo el sonido del bandoneón, el viento de las islas y la figura del músico en un paisaje atravesado por memoria y sensibilidad. La grabación, breve y solemne, fue suficiente para convertirse en una postal poderosa que circuló con fuerza en redes sociales.

Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante bahiense Fiorella Guidi. Ambos vienen transitando una travesía musical y personal que días atrás los llevó a la Antártida y que actualmente continúa en Malvinas, donde decidieron registrar este momento especial.

El músico Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas y el video se volvió viral en cuestión de horas. El músico bahiense realizó una interpretación instrumental al aire libre que despertó una ola de emoción y adhesiones en todo el país.