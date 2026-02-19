El canciller de Israel cruzó al Reino Unido por las Islas Malvinas en la ONU + Seguir en









Gideon Sa’ar defendió la ofensiva en Gaza y el bloqueo en Cisjordania, y cuestionó al Reino Unido por el control de las Islas Malvinas durante una sesión presidida por la jefa diplomática británica.

Gideon Sa’ar, canciller de Israel, cruzó este jueves al Reino Unido durante la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Sa’ar, defendió la intervención militar en Gaza y el bloqueo económico que hace el país judío en Cisjordania, haciendo comparaciones con la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La presidencia del Consejo de Seguridad se rota mensualmente entre los miembros, y esta vez, quedó a cargo de Yvette Cooper, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido. Luego de cuestionar el accionar israelí en Medio Oriente, Sa’ar apuntó contra el control de facto que mantienen los británicos.

“¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización? La antigua Jerusalén, que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El. Señora presidenta, es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, advirtió el canciller de Israel.

Cooper también cuestionó la anexión de territorios de Israel, a lo que el canciller israelí arremetió “Ochenta y cinco países se pararon aquí y negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los mismos lugares reconocidos como pertenecientes a un hogar nacional judío”.

Canciller de Israel habla de las Islas MAlvinas, Gideon Sa'ar. Discurso del canciller israelí, Gideon Sa'ar. El antecedente de Saar sobre las Islas Malvinas A fines del año pasado, Sa’ar tomó distancia de una empresa de capitales israelíes, que participaba en un proyecto de explotación de petróleo en el Atlántico Sur. “Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló Sa’ar en aquel momento.

Sin embargo, la cancillería israelí, estrechamente aliado con la Argentina, decidió no intervenir al tratarse de un "proyecto privado", al tratarse "de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna”. “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”, completó.