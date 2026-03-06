Las recomendaciones de las embajadas argentinas en Egipto y Omán para residentes y turistas nacionales + Seguir en









Las sedes diplomáticas difundieron advertencias y contactos de emergencia para argentinos en medio de la escalada en la región.

Las embajadas argentinas en Egipto y Omán pidieron a residentes y turistas mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales.

En el medio del conflicto armado en Medio Oriente, la embajada Argentina en Egipto y en Omán realizaron algunas recomendaciones e "información útil" para residentes y turistas argentinos que se encuentren en la zona de guerra. Las indicaciones incluyen información de contacto con las embajadas y formas de trasladarse hasta las fronteras y como proceder desde allí.

En primer lugar, la Embajada Argentina en Egipto plantea el escenario de una salida de Israel o Jordania hacía la República Árabe. Para ingresar a Egipto se requiere una VISA que "cuesta aproximadamente u$s25 si es para permanecer en Sinai (donde están los aeropuertos de Taba y Sharm el Sheik) o de u$s80 si fuera para ir a El Cairo u otros aeropuertos en Egipto", todo esto según el mismo comunicado de la Embajada Nacional en El Cairo.

Sugerencias: Se pagan en efectivo en dólares estadounidenses.

En la frontera dicen no tener cambio para el vuelto.

Se sugiere llevar billetes de baja denominación para el pago.

Se sugiere a quienes crucen a Egipto comunicar por WhatsApp al Consulado argentino en El Cairo el nombre, teléfono y destino previsto en Egipto. Las 3 opciones que recomienda la Embajada "Tomar un vuelo en el aeropuerto de Taba (situado a unos 40 km de la ciudad de Taba), desde el cual la aerolínea israelí Arkia se encuentra operando vuelos no regulares a Atenas, Grecia. Se sugiere informarse cabalmente sobre dicha operación antes de emprender el viaje a Egipto".

"Viajar en transporte terrestre desde Taba hasta Sharm el Sheik, un trayecto de 230 km y 3 horas de duración que puede efectuarse mediante autobús o taxi".

"Desde Sharm el Sheik hay frecuencias aéreas regulares con algunos destinos en Europa y también de cabotaje dentro de Egipto. Se advierte que el aeropuerto de Sharm el Sheik está al límite de su capacidad y que el valor de los pasajes desde allí ha aumentado muchísimo como consecuencia de la alta demanda".

Viajar en colectivo al aeropuerto internacional de El Cairo, desde donde se puede volar a múltiples destinos. El viaje es de 400 km, puede efectuarse mediante autobús o taxi, insume más de 6 horas y actualmente supone el cruce de múltiples retenes militares que pueden demandar bastante tiempo.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA pic.twitter.com/Hr1rFcDPCJ — Argentina en Egipto (@ARGenEgipto) March 6, 2026

Información para quiénes se encuentran en Omán, otro de los focos de la guerra en Medio Oriente

Por otro lado, la Embajada Argentina en Omán señaló en un comunicado los pasos fronterizos que pertenecen abiertos entre con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. También propició información de contacto para los residentes y turistas argentinos que se encuentren en el país monárquico.

Fronteras abiertas entre Emiratos Árabes Unidos y Omán: Cruce Hatta / Al Wajajah,

Cruce Khatmat Malaha,

Cruce Al Ain / Hafit

La frontera abierta entre Arabia Saudita y Omán:

Cruce Ramlat Khaliya

pic.twitter.com/v9MwoO9kTi — Embajada Argentina en (@EnSaudita) March 6, 2026