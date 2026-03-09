Causa AFA: Blanco y Malaspina pidieron ser sobreseídos y negaron haber tenido intervención en las decisiones tributarias

El exsecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino se presentó ante el juez Diego Amarante y negó haber tenido responsabilidades en la gestión tributaria de la entidad. La Justicia, además, rechazó un planteo de la defensa de Claudio Tapia para anular su indagatoria, prevista para el jueves.

El ex presidente de Racing y ex secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, Víctor Blanco , se presentó este lunes ante la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes e impuestos en la entidad que preside Claudio Tapia.

En tanto, la justicia rechazó un planteo de la defensa de Tapia para anular el llamado a indagatoria. El titular de AFA deberá presentarse el jueves.

Durante su indagatoria, Blanco entregó un escrito y solicitó su sobreseimiento , al sostener que nunca tuvo responsabilidades en las decisiones vinculadas a la gestión impositiva de la institución.

La investigación está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que apunta a presuntas irregularidades en el depósito de retenciones impositivas y aportes a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos correspondientes a distintos períodos entre 2024 y 2025.

Blanco se presentó en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes junto a su defensa y optó por declarar por escrito, sin responder preguntas del magistrado.

Víctor Blanco, presidente de Racing Club Víctor Blanco, expresidente de Racing Club

En su presentación negó cualquier participación en los hechos investigados y afirmó que no tenía responsabilidades en el área administrativa o tributaria de la entidad.

“No tuve a mi cargo ninguna de las funciones vinculadas a la gestión tributaria y previsional de la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo el dirigente en el documento entregado al juzgado.

En la misma línea, aseguró que como secretario general de la AFA no tenía “injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”. El ex titular de Racing también afirmó que su rol dentro de la institución era fundamentalmente institucional y no operativo.

Según expresó en su defensa, “no practicaba ni era informado por quienes las practicaban de ninguna retención de impuestos o aportes o contribuciones previsionales”, ni tampoco intervenía en el cálculo o en el depósito de esos fondos.

En su escrito, Blanco insistió en que tampoco contaba con facultades para tomar decisiones en ese ámbito. “No impartí ni tenía el poder de impartir instrucciones o dar órdenes referidas a esos asuntos impositivos y previsionales”, sostuvo.

Además, explicó que gran parte de las irregularidades que se investigan habrían ocurrido cuando ya no ocupaba el cargo de secretario general de la entidad, función que dejó en diciembre de 2024. Por ese motivo, argumentó que “jamás podría ser responsable” de esos hechos.

Edificio de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) Edificio de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA)

En ese contexto, el dirigente solicitó formalmente su desvinculación del expediente y afirmó que, aun en el caso de que se considerara que existieron irregularidades, él no podría ser considerado penalmente responsable. En su presentación, planteó que “incluso en tal caso deberé ser sobreseído luego de mi declaración”.

El mismo día también se presentó a declarar el actual secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, quien igualmente pidió ser desvinculado del expediente y sostuvo que no tuvo intervención en las maniobras investigadas. Su defensa alegó que aún está pendiente de resolución un planteo por inexistencia de delito.

La causa analiza hechos vinculados con la presunta falta de depósito de retenciones del IVA, del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones a la seguridad social por 19 mil millones de pesos . En el expediente, la querella sostiene que esos fondos habrían sido retenidos pero no transferidos al fisco dentro del plazo legal.

La ronda de indagatorias continuará con las declaraciones de otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, que deberá presentarse el miércoles y el presidente de la entidad, Claudio Tapia, citado para el próximo jueves, ambos imputados en el expediente.